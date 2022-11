Toxina botulínica e seus usos para além das rugas de expressão

A toxina botulínica é muito conhecida como substância que melhora as rugas de expressão. No entanto, ao longo do tempo, observamos que ela pode ter várias outras ações que melhoram a qualidade e saúde da pele.

Essa toxina age em receptores específicos da pele, sem ter alterações sistêmicas e vai sendo eliminada aos poucos com segurança. Em 1992, foi publicado um dos primeiros trabalhos que evidenciaram que a toxina melhorava as rugas de expressão. Nessa ocasião ela já vinha sendo usada em doenças musculares como distonias e paralisia cerebral, e houve a percepção de que essa substância neuromoduladora poderia ter ações amplas e variadas.

Toxina botulínica na pele

Em relação à pele, a toxina botulínica pode também diminuir a sudorese, tratando a hiperidrose, além de fechar os poros, diminuindo a oleosidade e espinhas. Ela também melhora a evolução das cicatrizes e mais recentemente foi considerado um tratamento para a calvície, e até fechar os poros e diminuir a oleosidade e as espinhas.

A toxina botulínica pode também ajudar no clareamento da pele, pois através da neuromodulação melhora o processo de melanogênese.

Num primeiro momento o uso da toxina botulínica não melhora a flacidez, mas sim as rugas de expressão. Os locais mais interessantes para sua aplicação são testa, glabela e área dos olhos, e não são apenas os mais velhos que se beneficiam, já que algumas pessoas muito jovens têm muitas rugas na testa pois são mais expressivas.

Na região da glabela encontramos o padrão ouro da indicação da toxina botulínica. A contração dessa região deixa o rosto marcado por expressão da tristeza e preocupação. Essa expressão, quando muito marcada, reflete e transmite contrariedade e afasta as pessoas do seu convívio. Relaxar essa região melhora seu estado emocional e até mesmo a depressão. Isto não quer dizer que você ficará paralisada, mas sim que irá relaxar e parecer mais descansada.

Os “pés de galinha”, que vão ficando cada vez mais marcados porque enrugamos essa área pelo excesso de luz ou quando sorrimos, também são beneficiados. A toxina pode ajudar a diminuir a velocidade de instalação dessas rugas.

Continua após a publicidade

A toxina botulínica pode também melhorar alterações do terço médio e inferior da face. Podemos levantar o nariz e também evitar a flacidez da região ao redor do queixo, havendo melhora da celulite da região.

O pescoço também pode ter sua flacidez melhorada. Para a prevenção e tratamento dessas regiões há necessidade de poucas unidades da toxina.

A aplicação e duração

A toxina é aplicada no músculo e na pele com agulhas muito finas, sempre em pouca quantidade. O efeito dessa substância demora cerca de 10 a 12 dias e dura cerca de 5 a 8 meses, dependendo de cada caso.

A toxina pode ser associada a outros procedimentos, principalmente preenchimento e bioestimulação. Procedimentos como radiofrequência, laser, ultrassom micro focado também pode ser combinados, mas não no mesmo dia.

A toxina deve ser feita por médicos para ser aplicada no local exato da musculatura (conhecimento de anatomia) e também para as indicações específicas como queda de cabelo, cicatrizes, pele oleosa e poros dilatados.

Consulte seu dermatologista.

Cuide-se.