Corpo saudável, natural e bonito para o verão

O verão está chegando e em breve nossa pele e corpo estarão expostos ao sol, poluição, além, é claro, de alimentação irregular típica das comemorações. Vamos prevenir!

Vamos cuidar para passar um verão saudáveis e felizes. A receita é alimentação com pouco açúcar, poucos alimentos processados, com verduras e proteínas. Muita água, durante todo o dia. E sono reparador que respeita o ciclo circadiano. Dormir até às 23h e acordar entre 6 – 7h.

Exercício físico moderado, que combine musculação com atividade aeróbia, também é importante. Além de controlar o estresse com meditação, pensamentos positivos e cultivar a espiritualidade.

Tratamentos possíveis para o verão

Bioestimulação com ácido polilático, hidroxiapatita de cálcio, policoprolactona. Aplicação de substâncias bioestimuladoras com cânulas na região subdérmica, espalhando a mesma para gerar estímulo de colágeno. Preenchimento da região das nádegas com novos ácidos hialurônicos para o corpo que podem melhorar o contorno, volume e a celulite. Esse preenchimento é feito com ácido hialurônico específico para o corpo com resultados imediatos e duração de 24 meses.

Ultrassom micro e macro focado

O ultrassom macro focado e micro focado é uma tecnologia que emite ondas de calor que atingem a profundidade da pele, melhorando a oxigenação e estimulando as fibras de colágeno. Esse aparelho pode ser usado em rosto, pescoço, colo, braços, abdômen, pernas e nádegas.

São preconizadas duas a três sessões com intervalo de duas a três semanas. O tratamento é ligeiramente doloroso somente no momento da aplicação. O resultado final da melhora da pele ocorre após um mês e permanece por cerca de nove a doze meses.

Tratamento para o rosto e pescoço.

Laser fotona é um laser que usa energias variadas para melhorar a textura da pele, manchas, rugas e flacidez. São quatro ponteiras aplicadas na pele sequencialmente, liberando calor e estimulando o colágeno.

O rosto fica ligeiramente avermelhado, com discreto edema e descamação suave, que dura três dias. A pele melhora de textura, brilho e torna-se mais tonificada.

Tratamento para lábios e olhos

Radiofrequência na região dos olhos para melhorar rugas e flacidez. A aplicação leva o calor à região para melhorar a irrigação e estimular o colágeno.

A radiofrequência emite calor, que atinge a profundidade da pele. São preconizadas três sessões com intervalo quinzenal. Há pouca dor e calor local, com recuperação em cerca de sete dias. A boca pode ser tratada com ácido hialurônico com aplicação única, que melhora volume, contorno e hidratação.

Tratamento capilar

Aplicação de ativos naturais, óleos com vitaminas e peptídeos, que melhoram a cutícula e também a irrigação do couro cabeludo. São feitas quatro sessões semanais ou quinzenais, em que o produto é aplicado de forma específica para hidratar e nutrir o fio.

Cremes hidratantes com ácido retinóico, peptídeos, vitaminas alfahidroxiácidos entre outros devem ser usados no corpo pelo menos uma vez ao dia. Limpeza, hidratação, fotoproteção e cuidados antienvelhecimento devem ser mantidos com disciplina.

Cuide de sua pele!