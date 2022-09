Botox pode melhorar a calvície

A calvície é um tipo de alopecia, influenciada pela genética e ação dos hormônios masculinos. O cabelo vai afinando e abrindo as entradas de padrão masculino e rarefação de padrão feminino. Ela começa no período da puberdade e progride ao longo da vida, transformando o fio terminal grosso e escuro num fio muito fino, claro e fino. Mas o botox pode ajudar.

O principal mecanismo de ação da calvície está relacionado à ação do hormônio DHT no receptor específico. Além desse mecanismo hormonal, também são importantes no desenvolvimento da calvície a desnutrição, falta de ferro, falta de vitaminas, alterações de tiroide, doenças consumptivas, estresse, inflamações e infecções.

Existem vários tipos de tratamento para a calvície como finasterida, dutasterida, Minoxidil, bicatulamida, fitoterápicos como Saw palmeto entre outros. O tratamento é demorado e exige disciplina. Recentemente foram publicados trabalhos científicos que mostraram melhora da calvície com o uso da toxina botulínica.

O que é o botox (toxina botulínica)

A toxina botulínica é uma substância isolada do clostridurium botulinum usada há muitos anos para tratar doenças musculares como paralisia espástica, contrações involuntárias, entre outros. Em 1992, foi publicado o primeiro trabalho da toxina botulínica para o uso em rugas de expressão.

O botox para tratamento da calvície

O tratamento da calvície com toxina botulínica preconiza a aplicação no local afetado pela alopecia androgenética. O protocolo fala em aplicações em intramusculares em 30 pontos somando um total de 150 U. O mecanismo de ação é explicado pelo relaxamento da musculatura regional com melhoria da irrigação sanguínea no local afetado. Neste sentido ocorre aumento do aporte de nutrientes aos fios de cabelo.

A melhora da irrigação levando mais alimento e vitaminas ocorre somente enquanto os fios estiverem viáveis. A aplicação da toxina botulínica para o tratamento da alopecia androgenética é feita cada três meses por cinco sessões, sendo cada uma com trinta pontos completando 150 U no total.

Há vários trabalhos demonstrando que a associação do tratamento clássico com a toxina botulínica tem melhores resultados.

Cuide-se.