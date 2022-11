Eu viajei por uma semana para um concurso internacional de beleza que fui convidada a concorrer representando o Brasil. O esquema para que eu pudesse ir envolveu uma série de adaptações e o apoio da minha pequena rede de amor. E por uma semana minha vida deixou de ter como cerne a rotina das crianças e todo foco esteve em pensar em mim.

A programação da competição começava muito cedo e terminava sempre muito tarde e os dias inteiros foram tomados por atividades. É claro que liguei para as meninas e senti saudades, mas confesso que foram dias agitados em que eu descobri que “ser uma boa mãe” nem sempre significa estar presente para elas o tempo todo: eu preciso estar inteira dentro de mim para isso e, muitas vezes, o cansaço e o desgaste da maternidade são cargas demasiadas para mim.

EXAUSTA, me reconheci aos pedaços. E a cada dia do concurso eu me resgatava um pouco. Engraçado perceber que até os processos internos das mães têm que acontecer em ritmo acelerado. Mãe não se define por si só: mãe não é verbo intransitivo. Consegui o terceiro lugar e me senti realizada. Nunca me imaginei vivendo dias como aqueles e pude experimentar uma realidade completamente diferente.

A maior mentira que nos contam é que ser mãe nos completa totalmente. Como mulheres, teremos sempre muitas identidades além da maternidade, e precisamos nos “amaternar” para podermos ser mais felizes em nossos dias. Essa pequena crônica merece uma segunda parte, mas por hora fica a reflexão: o que você ainda gostaria de fazer e como isso te tornaria mais potente, inclusive para a ação da sua maternagem? Dias melhores certamente virão! E vamos juntas! É possível sermos melhores, sempre! Dias Mulheres virão!

