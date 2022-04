Setenta vezes “sim”: um ensaio cheio de amor

Natália Dornellas é jornalista, podcaster e ativista da longevidade. Procura por avós e avôs para prosear e histórias de #avosidade para contar. É criadora do podcast Conversa de Vó e cofundadora da plataforma 40+ AsPerennials

Não é exatamente uma raridade encontrar um casal que comemora muitas décadas de casamento. Aqui na coluna mesmo já contei algumas histórias de amores perenes, mas a de Melvin e Nancy Lubbers, juntos há 70 anos, tem um ensaio fotográfico com um detalhe especial (vá até o fim do texto e depois repare bem nas fotos).

Melvin e Nancy, de 91 e 86 anos, se conheceram numa pista de patinação em Mitchell, Dakota do Sul, quando eram adolescentes. E, como Anna descreveu, “eles definitivamente estavam ‘caindo’ um pelo outro naquela noite, tendo a ver com as patins ou não”.

O pedido de casamento veio no estádio da cidade, onde ela disse alegremente ‘sim!’ e a família contou ao Bored Panda que ele brinca até hoje que conseguiu seus anéis de casamento numa máquina de chicletes, embora fossem comprados da Knodel Jewelry.

O casamento aconteceu em 6 de janeiro de 1952, na Primeira Igreja Luterana, e Nancy usou um vestido e um véu comprados na Harold’s Shop, peças que guardou até hoje e foram vestidas novamente para o ensaio feito pela neta Anna Behning. Veja (e suspire) abaixo:

1/7 Melvin e Nancy Lubbers estão juntos há 70 anos. (Anna Behning/Reprodução) 2/7 Casal se conheceu em uma pista de patinação. (Anna Behning/Reprodução) 3/7 Melvin e Nancy Lubbers são puro amor. (Anna Behning/Reprodução) 4/7 Nancy Lubbers com seu vestido de noiva original. (Anna Behning/Reprodução) 5/7 Melvin Lubbers. (Anna Behning/Reprodução) 6/7 Casal usou as roupas do casamento, guardadas por todos estes anos. (Anna Behning/Reprodução) 7/7 Fotos foram feitas especialmente para celebrar as bodas de vinho. (Anna Behning/Reprodução)