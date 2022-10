Saudades da comida da vó?

Culinária e afeto são os principais assuntos do programa, que chama a atenção também para temas como etarismo e empoderamento feminino, que marcam a essência de dona Dirce, admirada por celebridades como a atriz Cláudia Raia e a cantora Luisa Sonza.

Feliz da vida por participar e por ver nossas matriarcas sendo homenageadas, sou uma das convidadas do programa que será veiculado em quatro episódios na Globo Minas, mas pode ser visto no Globoplay por quem estiver noutras partes do Brasil. Além de mim, os outros 3 netos foram convidados. São eles: a chef Mariana Gontijo, que traz a receita do bolinho frito de fubá de canjica que suas avós faziam; Tânia Borges, ex-modelo formada em gastronomia que divide com o público a receita de feijoada da “Vó Gorda”, e, pra fechar, o vatapá mineiro da dona Hermengarda, avó do cozinheiro belo-horizontino Guilherme Melo.

Para quem está em BH e região, o #ComidaDeVó vai ao ar nos próximos sábados de outubro (22 e 29/10) e de novembro (05/11 E 12/11) às 15h15, na TV Globo, depois do “Rolê nas Gerais”.