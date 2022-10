Centenários do brasil: com vocês, Cirene Apfel, de 102 anos

“Tudo azul”. Essa é a primeira frase que Dona Cirene Álvares Novais diz todos os dias pela manhã, abrindo o sorriso permanente que exibe desde sempre.

Aos 102 anos, suas memórias começam a se confundir um pouco. Ela fala de presente e passado como se fossem um tempo só e tem muitas, muitas lembranças da época em que trabalhava numa tecelagem, em Curvelo, sua cidade natal. “Ela trabalhava na tecelagem, durante a semana, e, no fim de semana, enrolava balas e bombons”, conta Tatiana Bicalho, neta responsável por muitos dos cuidados com a centenária que hoje vive com sua família em Belo Horizonte.

Dona Cirene me chamou a atenção quando recebi no privado do Instagram uma foto em que ela aparece vestida como Iris Apfel, americana centenária que virou ícone fashion por abusar de acessórios e cores. Segundo Tati, como a avó sempre gostou de se vestir, comprar vestidos novos e não fica sem pintar as unhas de vermelho, foi fácil convencê-la a modelar. Como já era garota propaganda do brechó Casa Maria Carlota, que pertence a uma amiga da família, elas resolveram encarar um desafio do perfil oficial de Iris e montar dona Cirene ao estilo da musa ageless da moda mundial. As fotos ficaram ótimas.

Mãe de 3 filhos vivos, embora tenha tido 5, dona Cirene hoje passa boa parte do tempo fazendo toalhinhas de crochê, com muitas linhas coloridas, e assiste TV, embora não ouça muito bem. Quando questionei a que sua família creditaria a longevidade da matriarca – ela não toma nenhum medicamento de uso contínuo -, elas foram certeiras em dizer que ela sempre foi muito positiva e bem bem-humorada. Sim, a alegria de viver e as boas relações estão entre os pilares mais fortes da longevidade saudável, segundo a OMS.