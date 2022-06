Quando a filha vira mãe

Se você também contempla o envelhecimento, muito provavelmente já viu essa imagem que rodou o mundo depois que o The New York Times a colocou na capa, no fim de 2020. A foto faz parte de uma série aleatória que a polonesa Magdalena Wosinska tem feito da mãe Wilhelmina, de 79 anos.

Professora renomada em seu país de origem, Wilhelmina, que vive hoje no Arizona, sempre foi a musa inspiradora da filha, mas, quando recebeu um duríssimo diagnóstico de demência, o processo se tornou mais intenso e virou uma forma de cuidado. Nas palavras de Madgalena, uma maneira de “glorificar e imortalizar sua existência”.

Ela poderia escolher indignar-se, como muitos familiares o fazem, mas optou por homenagear sua “mamusia”, e agradecer-lhe “por cuidar, se sacrificar, viver, ensinar, ouvir, rir, abraçar, lembrar, chorar, explorar e amar” a ela e a suas irmãs.

Acompanhe mais momentos dessa história no @themagdalenaexperience, no Instagram, e aproveite para relembrar os cuidados do fotógrafo Tony Luciani com a mãe Elia (link de matéria anterior https://claudia.abril.com.br/ coluna/conversa-de-vo/o-pai- da-mae-o-amor-retratado-em- fotos), de que falei aqui em maio.



