Natália Dornellas é jornalista, podcaster e ativista da longevidade. Procura por avós e avôs para prosear e histórias de #avosidade para contar. É criadora do podcast Conversa de Vó e cofundadora da plataforma 40+ AsPerennials

Acredito que a beleza é essencial para quebrarmos o preconceito contra os mais velhos. Por isso, vivo correndo atrás de fotógrafos que tenham um belo olhar sobre a velhice. Recentemente, falei aqui do trabalho da portuguesa Sandra Ventura, uma fotógrafa de rugas, como ela mesma se define, e hoje apresento a canadense Arianne Cléments, a papisa da fotografia preto e branca dos velhos do mundo e criadora do projeto “A Arte de Envelhecer”.

Acostumada a apontar suas lentes para as margens e os invisibilizados desde o começo da carreira, a fotógrafa de 39 anos caiu na maturidade naturalmente. Em entrevista ao The Guardian, ela confessou que no começo não havia uma direção clara em clicar mulheres velhas, simplesmente aconteceu.

“Comecei a capturar livremente todos os aspectos de suas vidas diárias, então percebi que ficar bem na frente da câmera era a única coisa com que todos se preocupavam. Essas mulheres e sua busca pela beleza se tornaram a peça central do projeto. Quando digo beleza quero dizer amor, respeito e aceitação de um corpo inexoravelmente marcado pela passagem do tempo”, disse.

Cléments acredita que os últimos tabus restantes da sociedade são a nudez e a sexualidade dos idosos e por isso, logo depois, resolveu mostrar na série “A arte de envelhecer” que eles são, sim, sexys.

Entre as personagens da série que viralizou nas redes está Marie-Berte Paquette, de 102, que aceitou posar de lingerie, sem hesitar por um instante. Quando a sessão de fotos já chegava a duas horas, o filho, de 76 anos, exausto, interveio, mas Marie-Berte pediu para continuar, pois não estava nem um pouco cansada.

Sexy aos 100 ganhou destaque durante a 18ª edição do European Festival of Nude Photography, na França, e logo depois ganhou ouro e prata em duas categorias no Moscow International Photo Awards.

Clicar casais e indivíduos, em momentos tão íntimos, não foi fácil. Segundo Cléments, a maioria se recusava no início, mas Paul e Christine, um casal de amigos, estava interessado desde o início, e a foto dos dois na cama foi um sucesso tão grande que gerou uma onda de pedidos e novos candidatos.

Atualmente, Ariane viaja o mundo clicando os moradores das Zonas Azuis, as cinco regiões do mundo que concentram pessoas centenárias. Segui-la no Instagram (@arianne.clement.photography) é uma boa maneira de se maravilhar com seu olhar único e confirmar o que vivo dizendo “Velho é lindo”.