Ela fotografa as “rugas” de Portugal

As rugas poucas vezes são vistas com olhos tão generosos. É isso que se pensa logo ao entrar no perfil de Sandra Ventura (@sandraventura_fotografia), fotógrafa portuguesa que vem ganhando notoriedade com seu trabalho de fotografar “as rugas de Portugal de norte a sul”, conforme descreve na bio do Instagram.

Na área há mais de duas décadas, Sandra, que vive em Samora Correia, a 40 km de Lisboa, passou anos fazendo o que a maioria dos colegas faz para se sustentar (ensaios de famílias, batizados e cobertura de eventos como casamentos). Seu foco se ajustou há seis anos, quando ouviu da irmã, que é assistente social em um lar de idosos, que deveria clicar o público mais velho.

Em entrevista ao Estadão, Sandra disse que não tem mais noção de quantos velhotes (jeito carinhoso como se refere aos velhos) já fez ou por quantas cidades já passou, pois já fotografou em todos os 18 distritos do país. Sua rotina consiste em visitar lares de idosos, clínicas e residências onde se encontram esses personagens por quem se apaixona todos os dias. “Fotografo diariamente pessoas com demência, em cadeiras de roda, sem suporte familiar. Mas, sem dúvida, é a atividade que me permite propiciar a inclusão social”, disse.

Encantada pelo trabalho de Sandra, propus a ela que viesse dar um giro pelo Brasil em busca dos nossos velhos, cuja cara ainda é pouco familiar para muitos, e sua resposta foi adorável: “Eu acho o máximo poder ir aí fotografar os velhinhos vossos. É só uma questão de combinar, e vou”.

Vem, Sandra, vem!