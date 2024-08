Hacktown 2024: conheça as líderes de techs que marcaram o evento

Quem são as líderes que estão transformando o mercado de trabalho (e o mundo). Inspire-se aqui com as histórias e as novidades de empreendedoras, executivas e CEOs. Conhece alguém que merece destaque? Escreva sugestões para colunaclaudia@gmail.com

Jaíne Amaral (HackTown), Karina Rehavia (Ollo), Isadora Kimura (Nilo) e muitas outras foram destaques na 8ª edição do HackTown, um dos maiores festivais de inovação e tecnologia da América Latina, inspirado no americano South by Southwest (SXSW), sediado em Santa Rita do Sapucaí, uma cidade do Sul de Minas de 45 mil habitantes, considerada o Vale da Eletrônica do Brasil.

Com agenda anual, o evento consolida a cidade como polo de tecnologia no país. Em todos os seus dias, o evento reuniu cerca de 30 mil participantes e 800 palestrantes.

Jaíne Amaral

Jaíne Amaral é head de operações do HackTown e uma das realizadoras deste evento que consolida uma cidade do interior de Minas como o Vale do Eletrônica do Brasil. “O HackTown sempre foi mais do que um festival de tecnologia e inovação. Em 2024, foi dado mais um passo em nossa missão de contribuir, através de nossa plataforma, para a transformação de realidades por meio da união entre espiritualidade, entretenimento, tecnologia e consciência, em níveis local, nacional e internacional, demonstrando que a evolução e a cura residem no poder das relações humanas”, afirmou.

Ela é mestre em engenharia de produção pela Unifei, engenheira de Produção Six Sigma Green Belt pela FAI e técnica de eletrônica com ênfase em Automação pela ETE “FMC”. Atua em estratégia de cultura e melhoria contínua no âmbito de processos, projetos e pessoas de diversos segmentos como festivais, indústria, saúde e bem-estar, construção civil, educação, dentre outros.

Para Jaíne, a edição de 2024 representa a perpetuação do legado de Luzia Rennó Moreira (1907-1963), que ficou conhecida como Sinhá Moreira. Ela era filha do Coronel Francisco Moreira da Costa e de Dona Mindoca Rennó Moreira, teve formação educacional e cultural e casou-se em 1929 com o primo, o diplomata Antônio Moreira de Abreu.

Conheceu o mundo, o que era raro para a época. Ao retornar, desenvolveu sua vocação de articulação política. Sobrinha do Presidente Delfim Moreira e filantropa, incentivou cultura e educação. Uma das histórias contadas é de que Luzia teria assistido a uma palestra de Albert Einstein, no Japão, na qual o cientista dizia que a eletrônica era o futuro.

Em 1959, fundou a primeira escola de eletrônica da América Latina, a Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa, o pontapé para a criação do Vale da Eletrônica. O município, que vivia basicamente do café, hoje tem duas faculdades: o Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) e o FAI Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação.

Além disso, a cidade conta com mais de 150 empresas do setor, incubadoras e núcleo de startups.

Karina Rehavia

“Foi a minha primeira vez no Hacktown e fiquei encantada com a variedade das temáticas, e a qualidade dos conteúdos. Além disso, as atividades paralelas, como shows, happy hours e festas, proporcionaram diversas oportunidades de conexão e networking com outras pessoas participantes”, afirmou Karina Rehavia.

Ela é fundadora e CEO da Ollo e da Social Talent, empreendedora e líder empresarial, com mais de 20 anos de carreira contribuindo para o desenvolvimento e crescimento de iniciativas empresariais nas áreas de negócios internacionais, gestão e liderança de projetos de grande escala. Além do Brasil, já atuou, profissionalmente, nos EUA, Inglaterra, China e Emirados Árabes Unidos.

Isadora Kimura

Outra liderança de destaque é Isadora Kimura, engenheira formada pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e com mestrado em Stanford (USA), que participa da transformação do mercado da saúde no Brasil.

Com uma trajetória marcada por experiências no Vale do Silício e um desejo de causar impacto positivo no segmento e na saúde das pessoas, ela fundou a Nilo, ao lado do sócio Victor Marcondes. A Healthtech oferece uma plataforma inteligente e automatizada de captação, engajamento e navegação digital em saúde que transforma a experiência do paciente e facilita o dia a dia dos profissionais da área.

Outros grandes destaques

Entre nomes diversos, vale destacar ainda a influencer em finanças pessoais Nathalia Arcuri, criadora da plataforma Me Poupe; Kamilla Fialho, CEO da K2L; Solange Feliciano, empreendedora social na Black Women e conselheira consultiva no Compir; Eliete Alvin Quiteque, cientista e desenvolvedora de produtos biotecnológicos; Lidia Cabral, fundadora da Tech4sex; Mafoane Odara, executiva na Zamp, professora na Fundação Dom Cabral e ESPM, reconhecida como TOP 100 RH Influencers e Women to Watch e Raquel Lemos, especialista em propriedade intelectual e novos negócios que dedica-se à assessoria jurídica para projetos nacionais e internacionais.

Mais representatividade

“Como a tecnologia pode afetar o futuro do trabalho para as mulheres?”. Esse foi o tema do painel que reuniu lideranças femininas que são referências no país: Sabrina Mendes, cofundadora e head de estratégias da Chicas; Angelica Mari, CEO da Futuros Possíveis; Grazi Mendes, Head de Diversidade, Equidade e Inclusão LATAM na Thoughtworks; Vicky Napolitano, People Programs Manager na Pismo/Visa e Mary Ballesta, head de strategy operations and people na F1rst Digital Services, uma empresa do grupo Santander.

“Precisamos olhar para o passado para corrigir erros e construir pontes para o futuro. Estamos investindo na humanização das máquinas e na robotização das pessoas. A Inteligência Artificial é sofisticada, dá poder para a estupidez humana. Não podemos investir nesse desfuturo. A esperança está na tecnologia humana”, disse Grazi Mendes.

Também esteve presente, no Hacktown, Carine Roos, mestra em Gênero pela London School of Economics and Political Science (LSE) e pós-graduada em Cultivando Equilíbrio Emocional nas Organizações pelo Santa Barbara Institute for Consciousness Studies (Califórnia/EUA).

A profissional atua como especialista em Diversidade, Equidade e Inclusão há 10 anos, e hoje lidera a Newa, empresa de impacto social que prepara organizações para um futuro mais inclusivo por meio de sensibilizações, workshops, treinamentos e consultoria de diversidade. A empresa aposta em lideranças focadas no coletivo, na colaboração, na abundância e compaixão.

