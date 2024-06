5 mulheres que estão liderando suas áreas de atuação

Quem são as líderes que estão transformando o mercado de trabalho (e o mundo). Inspire-se aqui com as histórias e as novidades de empreendedoras, executivas e CEOs. Conhece alguém que merece destaque? Escreva sugestões para colunaclaudia@gmail.com

Nessa edição de CLAUDIA Carreiras & Negócios trago o Rio Grande do Sul, São Paulo, Cannes, Minas Gerais e Pantanal; falo sobre saúde mental, indústria criativa, inovação e agropecuária; pontuo sobre diversidade, sustentabilidade, oportunidades na carreira. Conheça um pouco mais sobre a Tatiana Pimenta (Vittude), Fabiana Schaeffer (Netza&CO), Dany Carvalho (Órbi Conecta), Tatiana Scaff Teles (Viva Pantanal) e Karinna Forlenza, que acaba de lançar um livro. Boa leitura, até a próxima.

Plataforma de terapia online para funcionários do Sul

A Vittude, startup que atua no desenvolvimento e gestão estratégica de programas de saúde mental para empresas, já atendeu aproximadamente 1,5 mil pessoas em situação de emergência humanitária no Rio Grande do Sul.

As vítimas auxiliadas com suporte emocional são funcionárias de um grupo de doze empresas clientes da Vittude, que a acionaram para intensificar e ampliar seu escopo de atuação neste momento.

Das 700 mil pessoas impactadas pelas soluções, 120 mil são da região Sul. Comandada pela CEO e cofundadora Tatiana Pimenta (foto acima), a Vittude conta com mais de 200 clientes, entre eles Sodexo, BRF, Grupo Boticário, Vivo, Ambev, e L’Óreal.

Já recebeu mais de R$ 40 milhões em investimentos dos fundos Crescera Capital, Redpoint eVentures, Scale Up Ventures e Superjobs.vc.

Brasileira defende criatividade e igualdade “moonshot” em Cannes

Fabiana Schaeffer (foto acima), CEO da Netza Martech Agency e cofundadora da Netza&CO — um ecossistema de soluções de marketing com diferentes empresas conectadas pela inovação, tecnologia e princípios ESG — foi destaque no painel “Criatividade e Igualdade Moonshot”, em Cannes, em um dos maiores evento de criatividade e comunicação do mundo.

Representando o Brasil, com mais de 20 anos de experiência no setor publicitário e membro do Pacto Global da ONU, ela discutiu o papel das indústrias criativas na capacitação de mulheres como agentes de mudança.

O painel foi realizado pela World Woman Foundation, organização americana que visa capacitar 1 milhão de mulheres e meninas até 2030 com a iniciativa global #EqualityMoonshot.

Uma mulher à frente do maior evento de inovação corporativa de Minas

Dany Carvalho (foto acima) é CEO do Órbi Conecta, principal hub de inovação de Minas Gerais, que, junto com o Grupo FCJ e a comunidade San Pedro Valley, organiza o Minas Summit, o maior evento de inovação corporativa do estado, nos próximos dias 26 e 27 de junho, em Belo Horizonte.

Em sua segunda edição, a expectativa é receber cerca de 8 mil visitantes, o dobro do público do ano passado. São mais de 300 painelistas, 40 horas de conteúdos e expositores que ocuparão todo o Minascentro, espaço relevante da capital mineira.

O evento é o âncora de um movimento fomentado por Dany, o BH Tech Week. Durante toda a semana, diferentes empresas e instituições realizarão iniciativas paralelas, fortalecendo a capital mineira como um epicentro do mercado digital. Mais informações e ingressos no site www.minassummit.com.br.

Liderança feminina no agro pantaneiro

Tatiana Scaff Teles (foto acima) é uma veterinária e empresária que vem se destacando no universo agropecuário pantaneiro. Nascida em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, cresceu no coração do Pantanal.

Hoje, aos 40 anos, ela lidera quatro propriedades voltadas para a pecuária de corte, um mercado ainda muito dominado por homens, e é uma voz importante na promoção da sustentabilidade no setor.

À frente do projeto Viva Pantanal, fundado em 2022, Tati trabalha para integrar pecuária e turismo, apresentando uma visão de que os setores podem coexistir de forma sustentável.

O projeto tem a intenção de promover a cultura pantaneira, integrar comunidades locais e incentivar o turismo ecológico.

Para quebrar tetos de vidro e crescer

Karinna Forlenza (foto acima) acaba de lançar o livro Quebre o Teto de Vidro (editora Rocco). É um passo a passo para as mulheres que são competentes, desejam subir na carreira corporativa e não entendem por que não são reconhecidas. A obra deriva dos 25 anos de experiência de Karinna no ambiente corporativo e de entrevistas feitas pela autora com 253 mulheres de negócios de cinco países, as quais foram essenciais para a identificação dos obstáculos ocultos dentro das empresas que, historicamente, impedem o avanço dessas mulheres ao topo. A trajetória profissional de Karinna inclui passagens pelo Lloyds Bank, Instituto Ethos, Rogatis e Vivo/Telefônica.

“Me recomendaram para participar dos melhores treinamentos. Cheguei ao ponto de ser indicada como substituta do meu chefe, que estava abaixo apenas do CEO. Foi então que, sem qualquer explicação plausível, em vez de ser promovida pelas minhas entregas, fui demitida”, relembra. Foi quando decidiu que se qualificaria para ajudar um grande número de mulheres a nunca mais passar por isso.