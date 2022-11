Você sonha com seu ex?

Quem nunca acordou depois de passar a noite inteira com o ex de curta ou longa data? Quando o término está recente, a gente até entende o motivo do sonho. Afinal, há muitas limpezas, ajustes internos, compreensões que, muitas vezes, os sonhos nos ajudam a dar conta. Mas e quando o tempo passou, seu coração já está em outra relação ou você sequer lembra da pessoa no dia a dia, mas ela ainda te faz visitas oníricas?

Pois bem. Não estou aqui para servir de oráculo quanto ao significado desse tipo de sonho, mas para acalmar seu coração, porque sei que tem momento que esse tipo de sonho nos geram dúvidas a respeito dos nossos próprios sentimentos atuais e outros desconfortos. Se existe um incômodo é porque há algo para se resolver? Talvez!

Nem todo sonho é um convite a sair correndo atrás da pessoa para dar conta de algum desajuste do passado. Nossos sonhos dizem respeito aos nossos desejos, medos e, quem sabe também, um grande nada que justifique algum tipo de reflexão que te desestruture. Claro que esse abalo pode ser um ponto de observação, mas te garanto que dá para seguir a vida sem tomar nenhuma decisão com base em um sonho. Tem hora que vale dar passagem para essa mensagem de Morpheus e seguir com a rotina.

Isso não significa ignorar, mas se apertar, corre na terapeuta, na psicóloga ou em algum espaço seguro para conversar sobre o assunto e descomprimir qualquer angústia ou receio frutos da experiência do sonhar.

Quem nunca se ‘estrepou’ depois de sonhar com um ex e mandar aquela mensagem que se tornou uma fonte frutífera de arrependimento e frustração, principalmente se o sonho foi bom?

O que eu quero dizer é: sonhar com ex é normal, não há necessidade de procurá-lo por causa disso, o desconforto vai passar e o que não tem remédio, remediado está.