Você consegue ser “só” a companhia de alguém

Idealizadora do @namastreta, a jornalista Caroline Apple trilha o caminho da autorresponsabilidade nos relacionamentos

A parte que me cabe

Nossa sociedade é extremamente utilitária e isso se estende aos relacionamentos. A pessoa que está ao nosso lado precisa ser uma fonte infinita de felicidade e isso tem a ver com o que ela é capaz de nos promover. Ela precisa fazer a diferença, precisa somar, precisa te completar.

Mas e se você não precisar de ‘nada’ vindo do parceiro? Se estar com ele é fruto apenas da sua escolha consciente por companhia? É quando você chega num ponto da sua vida que você não quer mais somar, você quer, apenas, dividir. Estar nesse papel parece bom, não é? E se você não se reconhece nele, provavelmente está em outro lugar: o da necessidade.

Há muitos motivos que nos levam a ilusoriamente precisar de outra pessoa. Geralmente, é quando ainda estamos naquela fase de atender questões internas não ‘terapeutizadas’ o suficiente e que, apesar do tempo ajudar na maturação do nosso ser, a idade pouco tem a ver. Você pode ter 16 ou 50 anos e estar nessa fase.

Mas o que acho curioso é que não basta neste momento da vida a gente sentir a necessidade de que alguém seja útil para nós. É a hora que nós também queremos ser úteis na vida da outra pessoa, quase que numa forma de garantir seu lugar cativo naquela relação. Uma forma de se sentir insubstituível, importante, especial, necessária. Assim, quem sabe, a pessoa pense duas vezes antes de sair fora, né?!

É quando nosso valor pessoal está atrelado ao que a outra pessoa pensa sobre nós. Como assim ela não quer somar? Pois é, tem gente que não quer. Que te escolheu para compartilhar o que já construiu. Não quer “construir junto”, se sente bem só e, por isso, tem a “escolha” de estar com você ou sozinho. Não precisa! Apenas quer. Parece uma coisa ótima, né?! Mas não é bem assim.

Tem gente que não dá conta ainda de ser apenas companhia. Quer ser mais. Acontece. Legítimo. Vai bem trabalhar a autoconfiança. Então pensa que enquanto você quiser alguém que some, saiba que quando ela for embora, ela vai subtrair de alguma forma. Enquanto você buscar alguém que seja útil na sua vida, é porque você quer ser útil na vida de alguém. E para quê? Tudo que você precisa genuinamente está aí dentro. O resto a gente divide como um grande bolo de chocolate, que se comido sozinho dá dor de barriga, mas se for dividido vira uma festa!