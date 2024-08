PODPAU: O podcast sobre homens maduros

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Virei influenciadora do mercado da maturidade. Faço 60 anos semana que vem e tive uma ideia criativa, focada em uma brecha no tema da longevidade: a escuta masculina. Nesses quase dez anos em que atuo postando em minhas redes sobre a passagem do tempo, eu percebi que os homens maduros estão calados. Cada vez mais.

Diante do protagonismo feminino, sobretudo da mulher madura, esse homem, brasileiro, normalmente 50 +, emudeceu. Quando fala, mente, sobre sexo, luto, dinheiro e outros temas tabus. Pautas como o susto do envelhecimento. O choque pelo viés econômico. A perda do sobrenome corporativo. A andropausa cada vez mais presente. A chegada dos netos. Os pais demenciados.

E é justamente em cima desses assuntos que eu decidi provocar o debate. O sexo e as possíveis formas de sentir prazer, além dos investimentos em procedimentos estéticos como fim da calvície, implantes dentários, depilação… tudo com humor e seriedade, alternando informação com “causos”. O PODPAU vem dessa minha vontade.

Como sou boa em extrair respostas sinceras, mesmo que a fórceps, arranquei declarações. Foi uma aula de vida ouvir esses homens. O PODPAU será lançado em agosto nas plataformas Spotify e YouTube.

Depois que escrevi os livros “Kikando na maturidade, uma senhora mudança” e “Crônicas de uma carioca grisalha”, ambos publicados pela Editora Lacre, também criei com o DJ Marcos Mamede a #festakikando, cena dancing 50+ com músicas disco dos anos 1970 e 1980. Sou uma usina de ideias prateadas!

Ele foi gravado no Rio de Janeiro, no estúdio Libra, dos empresários do segmento de áudio visual Gianne Carvalho e Gabriel Mendes, que usaram a técnica de videocast com 3 câmeras blackmagic studio, captando risinhos, pensatas e emoções à flor da pele.

Os homens convidados foram Thomaz Naves, Diretor Comercial e de Marketing da TV Record Rio; Gustavo da Rocha Lima, ex-executivo da IBM; o escritor Pedrinho Salomão, palestrante, pensador, escritor e fundador da rádio Ibiza; Roberto Kanter, professor da FGV, palestrante e conselheiro; Cesario Mello Franco, artista plástico, cineasta e cervejeiro; Jonathas Coelho dos Santos, advogado, ciclista, ex-motoqueiro e vidrado em trilhas; Celso Rayol, arquiteto e Professor da PUC Rio, Luiz Felipe Perdigão, controller de finanças e auditor fiscal; Sergio “Caju” Malta, empresário do mercado financeiro, apaixonado por varejo, e Omar Catito Perez, Ex-banqueiro, atual restaurateur, dono do Bar Lagoa, La Fiorentina e, em breve, da Churrascaria Plataforma.

Os episódios em áudio e vídeo terão 45 minutos de duração. Espero que você goste!