o valor do sofrimento

Temos visto muitas tragédias. Tempo real. Sentimentos esgarçados por uma dor coletiva. Quando voltamos nosso olhar para o individual, para as nossas chagas, vejo que na maturidade existem dois tipos de pessoas.

As que lidam com as suas cicatrizes quase como quem agoniza via alto falante e outras, que não se demoram em viver algo tão ruim. Acho que estou mirando a segunda postura.

Não quero mais sofrer dias, meses, anos. Já fui carpideira de mim mesma e sempre que eu me lembro das lágrimas de crocodilo que versei pelas mais diversas situações eu divago: valeu a pena? Fez alguma diferença? O tal aprendizado pela dor que dizem ser mais poderoso e eficiente não me pega mais.

Esse negócio que só quando sangramos é que mentalizamos aquela experiência, já não representa mais o meu modus operandi. Sempre fui feita de dores. Criança quieta, mãe doente, pai zeloso demais, tudo podia dar merda a qualquer momento, misto de susto, pânico e ouso dizer, um chamamento do ruim. Como um ímã para atrair roubadas.

Essa tal energia, aquela coisa de ver o copo cheio, começa a fazer sentido agora, tardiamente. Fui de luas. Agora quero sol. Engraçado que vejo alguns pares maduros, pessoas 60+ superdepressivas e morro abaixo. São, quem sabe, indivíduos que tiveram uma vida ultraplena de grana, beleza, fartura e – que o destino – na idade mais avançada, não é mais a mesmo.

Não é fácil, eu sei. Mas também não acho que seja um passaporte para a depressão. Até porque se você não é mais a última Coca-Cola do deserto e te faltam atributos para ornar nesse mundo de aparências, resta apenas fortalecer o self.

Eu voltei para a análise, não parei minha dança e estou organizando a minha vida financeira. Pode parecer maluquice, mas hoje estou mais consciente dos meus limites e aproveito cada centavo dessa jornada, ainda que limitada.

Não vai dar para morar em Paris, nem me casar com o cara cool-gato-tesudo que paquerava, muito menos fazer fortuna sendo relações públicas. Então, uso semanalmente o meu vibrador, ousei virar escritora e engatar uma nova carreira e, do alto dos meus 82 quilos, rebolo, uso meus biquínis e rio a valer.

Acho que o valor do sofrimento não tem a mesma moeda de outrora. Posso estar mais pobre de lágrimas, porém abundo em sorrisos.

