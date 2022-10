Ligeiramente velha

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Como assim? Isso mesmo. Estamos na fase do nem-nem. Nem gata, nem morta. Aquele limbo do mais ou menos. A barriga caiu. Levou a bunda consigo. O peito murchou, o cabelo rareou e as unhas viraram papel. Mas sigamos. Como levantar a autoestima?

Dicas, leitores. Dar um tibum no mar se você morar perto. Banho de ervas? Trabalhoso, né. Canabidiol para dormir e acordar plena? Comigo ainda não funcionou. Ah, já sei…. Vamos malhar. Melhor, dançar. Porque pegar peso, agachar, flexionar… esquece. Tudo range. Meditação pelo celular? Xi, tem que pegar os óculos para entrar no aplicativo e assim já perdi a vibe do “ommmm”. Jejum intermitente? Deus me livre. Tenho mau humor e fome. Se não comer cedo, mato os habitante da casa.