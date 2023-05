Eles que lutem

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Eles, no caso, são os maduros. Vejo os homens 60+ tão acanhados quando o assunto é a conquista. Sempre usam a mesma estratégia. Ou a grana, ou o corpo sarado (raríssimo) ou o clássico Viagra/prótese peniana. Eu enchi. Aliás, acho que a próxima revolução de costumes passará pelo modus operandi dos grisalhos.

Há uma urgência na mudança de comportamento dos tiozinhos. Tenho conversado com muitos e percebo uma mesmice oral. A fala é sempre a mesma. Os êxitos corporativos ( metade mentira); os dotes sensuais (que ficaram no imaginário deles) e quiçá injetam novos atributos: prendas gastronômicas; espírito traveller e uma penca de falas do passado. Quase múmias, vivem do outrora. O tempo do verbo é sempre “fui”, “era”. E não precisa ser assim.

Quanto há vida há chance de renovação. Urge esse dever de casa coletivo. Talvez mundial. A mulherada pode se atrapalhar em seus despertares – sejam eles estéticos, filosóficos, morais, mas a gente tenta. Vai e levanta. Erra e segue. Então amigos 60+, usem o hoje para começar essa imensa transformação individual e que o efeito borboleta seja imediato. Faz isso pela gente pois atrás vem gente. E gente nova. Bora?