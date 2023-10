Conflitos prateados

Focada na maturidade como plataforma pessoal, a jornalista Kika Gama Lobo escreve sobre as sensações e barreiras que as mulheres de 50 anos vivenciam

Muito se fala da jornada tripla. Muito se fala do desgaste mental. A guerra do Hamas contra Israel adicionou um grau de cansaço ainda maior às mulheres. A imagem da senhora demenciada, sequestrada pelos terroristas (isso sem falar nas crianças em jaulas, jovens estupradas e homens degolado)s, ela sentada na frente do tanque, alheia ao horror do que viria, pensei: estamos exaustas.

E vai piorar. Voltemos ao nosso mundinho particular. Zunidos no ouvido, calores infernais, nevoeiros mentais e aquela montanha-russa de quem não pode cuidar da menopausa severa com reposição, isso adicionado à falta de economias pessoais, cuidados com pessoas doentes na família e, é claro, aquela falta de libido básica.

Eu estou exausta. Isso que acumulo três empregos, trabalho fazendo mil bicos, tento organizar minha frágil vida financeira e observo. Apesar de todos os avanços que a tecnologia trouxe para o envelhecimento, com debates incessantes sobre a longevidade, eu engatinho. Corrijo: ando em círculos feito dança tribal.

Tem dias que estou melhor da melancolia do fim, em outros emburaco no meu 11 de setembro particular. Ops! 7 de outubro. Os acontecimentos internacionais, narrados em forma de influencers de política, me fazem apática. Eu faleço também. Meus dias têm sido de guerra. Combate aos meus conflitos internos. Não tem unguento que me ajude, a não ser escrever.

