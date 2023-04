“Tá Tudo Certo”: uma série leve e que tem tudo para inspirar uma geração

O sucesso recente de séries como Daisy Jones e The Six reflete muito sobre o espaço no qual o público adora entrar nos bastidores da indústria da música. O lançamento da produção nacional Tá Tudo Certo é uma resposta atualizada e divertida para quem ama esse tema e romance. Escrita por Raphael Montes, que assinou o grande sucesso da Netflix, Bom Dia Verônica, a série da Disney+ conta em 4 episódios o dilema de muitos artistas entre a escolha de uma carreira mais comercial – com apoio e demandas de gravadoras – ou o mais difícil, e também autêntico, universo da música independente. A minissérie chegou ao streaming nesta quarta-feira, dia 12.

Na trama, Pedro (Pedro Calais), um estagiário de uma gravadora que sonha em ser uma grande estrela, conhece Ana (Ana Caetano), uma talentosa cantora e compositora que tem aspirações diferentes. A tarefa dele é trazê-la para o selo em que trabalho, mas Ana – que é uma estrela nas redes sociais – não vê o mesmo valor que ele em ter um contrato fixo. Com ela, Pedro redescobre como curtir a música e a vida – isso impacta diretamente sua escolha para o futuro.

Veja o trailer abaixo:

Ao redor de Pedro e Ana está um grupo de jovens músicos que também têm que lidar com seus obstáculos, e entre eles tem a cantora e atriz Julia Mestre (da banda Bala Desejo). Ela conversou com a CLAUDIA sobre a série e seu próprio trabalho musical. Aqui o nosso papo com Julia sobre Tá Tudo Certo:

Ansiosa pela estreia?

Sim! O cinema tem esse tempo que é um pouquinho diferente da música e acho que gera essa curiosidade. A gente grava um disco tem um intervalo de no máximo de 6 meses assim e a série tem um tempo maior de edição, né, de finalização.

Como é que surgiu esse projeto? Como é que ele veio para você? Esse não foi seu primeiro trabalho como atriz (ela aparece no elenco do filme Confissões de Adolescente, dirigida por Daniel Filho).

É verdade. Bom, para fazer uma pequena apresentação, sou formada em artes cênicas, mas desde o início da faculdade começou a despontar uma vontade de estar compondo música. E aí, quando vi, estava mais amarrada à música do que propriamente ao teatro. E daí veio o Bala Desejo e eu simplesmente me deixei levar pela música. Mas tinha feito uma promessa para mim porque sou muito apaixonada pelas duas áreas que: “vou correr atrás da música e vou deixar o cinema e o teatro correrem atrás de mim, mas vou estar sempre aberta pra todas essas oportunidades”.

Sua canção “Mudar o Mundo” foi usada no trailer de Tá Tudo Certo?

Sim, é sobre abraçar a canção e ainda estou curiosa para ver a série completa, porque ela fecha a história.

Como surgiu sua participação como atriz?

Pelo Felipe Simas (produtor e idealizador da série), que é ligado a cinema e que sempre quis fazer uma série onde ele conseguisse juntar artistas dessa geração. Tá Tudo Certo tem um foco de música, mas une os 2 mundos. Foi nesse momento das meninas estarem escutando a minha música que acho que ele pode ter pensado em mim para fazer parte do elenco. Também para estar ali como uma grande parceira da Ana! A gente tem a química de uma amizade que está na série também.

Você se identificou com a história de Pedro e Ana?

Sim, é um grande tema para quem vive esse embate entre gravadora e selo independente, que será destrinchado na história romântica entre os dois protagonistas, Ana e Pedro. Me identifico muito com esse grande impasse, sobre o que é melhor para uma carreira e ou seguir coração. Muitas vezes a gente se vê muito moldada pela pelo sistema da como as coisas são o que a série sugere é seguir seu coração porque se estiver confiante e acreditando na sua música, no seu projeto vai dar certo sim.

“Mudar o Mundo” fala sobre essas ansiedades?

Sim, compus à capela indo pra faculdade, e é uma canção sincera sobre acreditar, que sei que vou mudar o mundo com a minha voz, eu tenho fé. [canta um trecho da canção]

Como foi conseguir tempo para gravar, com uma agenda tão cheia como a sua?

Foi maluco. Estava vivendo o processo do disco do Bala Desejo – disco gravando o disco – e aí, de repente o Felipe Simas ligou e disse “Oi, Ju, tô aqui com o roteiro. Eu pensei em você, o que você acha?”. Lembra que falei que ia deixar o teatro correr atrás de mim? Quando veio essa oportunidade, não tinha como recusar, ainda mais com uma pessoa cuja trajetória admiro tanto. Topei na hora, mas confesso que a foi difícil para mim.

Por que?

Porque tenho mais experiência com o teatro e com palco, fazendo show e filmar foi um desafio para mim. Tudo é pequeno aqui, né? É um olhar, é aquela conversa que é sincera e que é verdadeira. Então foi um outro tempo para mim, estava muito agitada e tive que me acalmar. Além disso, tive que realmente me conectar com a criação de um personagem. Mas adoro desafios. [risos]

Vocês usarem seus próprios nomes, isso ajudou ou confundiu mais?

O Felipe quis a brincar muito com essa dualidade [entre ficção e realidade] porque já são rostos conhecidos da música, mas você vê ali personagens como Pedro Calazans ainda querendo lutar pela vida de cantor. Isso não é mais a realidade dele. O Toni Garrido como executivo de uma grande gravadora, todo mundo vive um personagem fictício. Sou Julia, mas uma produtora musical que mora com a Ana e que está do lado da música independente. Me identifico muito com a personagem, porque eu também sou de música independente, com distribuição independente, mas o que foi legal é que o Felipe ele deixou a gente muita à vontade, inclusive na criação do figurino, pra que estivéssemos confortáveis. Foi um processo acolhedor.

O elenco já era amigo antes da série, como ficaram após as gravações?

Foi um momento em que realmente pude me conectar com a cena que pertenço, da música, coisa que por mais que a gente faça parte de um mesmo nicho, a vida é corrida e não permite esses encontros. Agora passamos a nos encontrar sempre e agradeço muito à série.

E quanto ao seu trabalho solo com “Deus Inebriante”? Como tem sido?

Muita correria. A Júlia de dois anos atrás já é outra Júlia, né? Depois de um ano de Bala Desejo, a gente ter ganhado o Grammy, sinto que a gente amadureceu também como artista. E agora eu venho com meu segundo álbum solo, depois de toda essa trajetória, sinto que amadureci musicalmente, na minha composição assim como minha voz. Coincidentemente meu álbum será lançado no mesmo dia da série da Disney, também no dia 12 de abril.

Quais foram suas inspirações?

Desde que eu fiz um projeto cantando Rita Lee, eu me senti muito inspirada por ela e seu estilo de composição e comecei a mergulhar anos 80 também, roubando pouquinho da Marina Lima. [risos]

Voltando a Tá Tudo Certo, alguma expectativa?

Não gosto de criar expectativa, prefiro ser surpreendida, mas estar em um canal que cresci acompanhando, a Disney. Muito do que vi ali me inspirou a ser artista que sou hoje então estou orgulhosa, honrada e emocionada também fazer parte pela primeira vez de uma série na plataforma que sempre motivou as crianças a seguirem com seus sonhos, acho que isso que é o mais bonito da arte. É sobre inspirar outras pessoas e fazer com que elas criem também e que está “tudo certo”! [risos]