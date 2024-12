Quais são as verdadeiras chances de Fernanda Torres no Oscar 2025?

O tempo é uma coisa estranha, nem acredito que já se passaram 25 anos desde que Fernanda Montenegro fez história ao ser a primeira atriz brasileira a ser indicada ao Oscar por Central do Brasil.

E para que fique ainda mais poético, é justamente sua filha, Fernanda Torres, que surge como uma das favoritas ao prêmio de Melhor Atriz em 2025 por Ainda Estou Aqui. Ambas brilhando sob a direção de Walter Salles Jr., para que tudo fique ainda mais conectado. Mas as comparações deveriam parar por aí.

Trajetória e reviravolta

O que mais se ouve no momento é que “Fernanda vai poder ‘vingar’ Fernandona”, isso porque em 1999, mesmo estando entre as favoritas, a vencedora foi Gwyneth Paltrow por Shakespeare Apaixonado, cuja vitória — já na época — foi envolvida em controvérsias.

A pressão de Harvey Weinstein, então poderoso produtor da Miramax, paira até hoje sobre essa premiação. Sentiu o frio na espinha e o estômago revirar ao ouvir o nome dele? Aposto que sim.

Só para contextualizar um pouco melhor o passado, na época Gwyneth estava saindo da sombra de “ex-noiva de Brad Pitt” ou “ex-namorada de Ben Affleck” e se estabelecendo como a atriz mais popular em Hollywood.

Não vou entrar no machismo de toda essa linha de raciocínio, porque, embora Gwyneth tenha enfrentado acusações acerca da influência de Weinstein em sua vitória desde então, elas desviam o foco do maior mérito que foi o pioneirismo de Fernanda Montenegro naquele Oscar.

Mas por que estou falando de Oscar quando ele só acontece em março? Porque todos os prêmios importam agora.

Fernanda Montenegro e o Oscar ‘perdido’

Fiz a cobertura de muitas premiações, mas do Golden Globes de 1999 foi especial porque gerenciava a programação e produção do único canal que transmitia a premiação no Brasil, por isso ainda tenho na minha memória todos os momentos daquele ano de forma vívida.

Fernanda não ganhou o Golden Globes, mas sua presença ganhou mais força para estar no Oscar. Na verdade, embora fosse merecida caso tivesse ocorrido, eu nunca vi como provável a chance de Fernandona ter sido vencedora em 1999.

Na época, a xenofobia era mais do que implícita na Academia: apenas três atrizes estrangeiras tinham vencido na categoria antes dela, incluindo Sophia Loren e Simone Signoret. Por isso, estar entre as cinco melhores já era o prêmio.

Além disso, a meu ver, a favorita em 1999 era a ainda desconhecida Cate Blanchett por Elizabeth, que tirou o Golden Globes de Fernanda. Cate e Fernandona estavam na categoria de drama e Gwyneth veio como a favorita na Comédia ou Musical.

E antes de voltar para Fernanda Torres e o Golden Globes de 2025, sabe o que foi mais ofensivo naquele Oscar medonho de 1999? Que Roberto Begnini tenha vencido como Melhor Ator no ano que o reconhecimento deveria ter ido para Sir Ian McKellen ou Edward Norton.

Mais ainda, que A Vida É Bela tenha tirado o Oscar de Central do Brasil como Melhor Filme Estrangeiro. E, tendo tirado isso do peito, ainda estou convencida de que Fernanda Torres não precisa ‘vingar’ a mãe.

Fernanda Torres no Oscar 2025: será que vai rolar?

Falta um pouco mais de um mês para que comecem a fechar a lista de indicações para 2025 e Fernanda está muito bem colocada para estar entre as cinco finalistas. Eu me arrisco a lacrar que ela já está confirmada entre elas, o que ainda não quer dizer que a vejo vencendo, embora Hollywood agora esteja tentando cultivar uma imagem mais inclusiva e internacional, o que deixa o caminho favorável para estrangeiros.

Sorte também é que sua “concorrência” direta já têm cada uma um Oscar em casa — Nicole Kidman, Angelina Jolie, e Tilda Swinton — e assim um prêmio para a brasileira ganha a vantagem do ineditismo. O que pode impedir? O azarão do ano.

A atriz que pode ‘roubar’ a estatueta de Torres

Por tradição, o Oscar segue três caminhos: o do franco favorito que ganha tudo; o que encara o “chegou a hora de” ou algo tão diferente que pega todos de surpresa. O terceiro é mais raro, claro. Ainda não sabemos quem é essa pessoa em 2025.

A partir do Golden Globes, que acontece no primeiro fim de semana de janeiro, serão intensas seis semanas de premiações seguidas e, quando chegar o Oscar em março, praticamente já saberemos quem vai ganhar. O problema é que Fernanda Torres não é azarão em 2025, ela já é uma das favoritas.

Por isso, a quinta vaga entre as indicadas será definida a partir do Golden Globes entre as atrizes que estão na categoria de Musical ou Comédia. Isso inclui Karla Sofía Gascó, por Emilia Pérez, que tem tudo para fazer história sendo a primeira atriz trans indicada pela Academia ou Demi Moore, marcando um “retorno” com Substância.

Narrativas pessoais têm peso nas campanhas pelos votos, elas podem dividir o eleitorado e virar essa carta surpresa.

Há quem diga que 2025 vai marcar a coroação de Nicole Kidman como uma das maiores de todos os tempos. A atriz que está em todas as plataformas, gêneros, filmes e séries, encantou Cannes e Veneza com Babygirl. Aliás, por ter vencido como Melhor Atriz no Festival de Veneza (que tem definido as vencedoras do Oscar nos últimos anos), a bolsa de apostas a tem em primeiro lugar.

O que vai contra Nicole é que já começaram a falar de superexposição, blá blá blá, e a curva pode cair. Fernanda é a mais cotada logo após Nicole. Angelina tem sido elogiada por Maria, mas a história de Maria Callas não impacta a nova geração para comparar as divas. Há também forte antipatia pessoal contra ela por conta da campanha velada de Brad Pitt contra sua ex, portanto, a indicação, se vier, será o prêmio.

Não jogo tarot, mas vejo o caminho cada dia mais aberto para Fernanda Torres. Se não aparecer um azarão…

Se fosse depender de seus conterrâneos, Fernanda já estaria em casa com sua estatueta. Um post de uma foto dela na Academia bateu os dois milhões de likes em apenas 24h. Sim, isso ajuda SIM na campanha. Há um lado de popularidade que pesa inegavelmente e toda aparição no tapete vermelho, nos programas de entrevistas contam.

Sobre o Golden Globes 2025? Vamos ver. É a mesma coisa: muitos estão de olho em Nicole, mas Fernanda está na sua cola. Eu acredito que Fernanda vá ser a vencedora em janeiro, reforçando sua posição entre as cinco “oscarizáveis”.

Ela está numa categoria com todas grandes do momento: Nicole Kidman, Tilda Swinton, Angelina Jolie e Kate Winslet. Não é pra qualquer uma não. Mas vou acompanhar com maior atenção as indicadas de Comédia/Musical porque dali pode vir surpresa.

Independentemente de tudo, o que acho mais sensacional é ver Fernanda Torres fazendo história de novo. Ela é a única atriz brasileira premiada no Festival de Cannes como Melhor Atriz, em 1986, quando tinha apenas 20 anos pelo filme Eu Sei Que Vou Te Amar. Tem prestígio.

E com isso, reafirmo que Fernanda Torres não precisa ‘vingar’ a mãe, porque ela é uma gigante por mérito próprio. Caso leve o Oscar, será mais um marco em uma carreira de excelência, que reafirma o talento brasileiro no cinema mundial. Claro que estou na torcida!

