Bruxas práticas e sedutoras

Me desafiei a resgatar, a cada sexta-feira até o dia 31, histórias de bruxas vistas por Hollywood. De Agatha Harkness e Lilia Calderu, de Agatha Desde Sempre, à Bruxa Má do Oeste (está por vir!), as ‘bruxas’ no cinema têm várias representações.

Nicole Kidman e Sandra Bullock em cena

Uma das mais queridas e cultuadas são as irmãs Sally e Gillian Owens, do filme Da Magia à Sedução. O longa de 1998 voltou a ser notícia em junho de 2024, quando foi noticiado que as atrizes Nicole Kidman e Sandra Bullock, que interpretaram as duas bruxinhas, estariam trabalhando em uma continuação. Uma notícia mágica para os fãs.

Seria incrível ver esse reencontro nas telas. Em 1998, Sandra Bullock estava no auge de sua carreira em Hollywood, numa maré de sucessos de bilheteria que a colocavam como uma das estrelas mais queridas e comentadas do mundo. Aqui, ela dividia as telas com Nicole, ainda antes do Oscar. Aliás, as duas antes de serem premiadas como Melhor Atriz.

A química entre as duas é uma das partes inegáveis do sucesso de Da Magia à Sedução (Practical Magic) um filme que fez tanto sucesso como se tornou imediatamente cult.

Baseado no romance de Alice Hoffman, lançado em 1995, a história fala da maldição de uma família de bruxas cujos homens que as amam (e são correspondidos) morrem prematuramente. Por conta dessa dor, Sally e Gillian, naturalmente, querem evitar se casar, mas claro que não é tão simples. Primeiro porque Gillian cria um encanto e faz com que Sally se apaixone e se case, tendo duas filhas.

Infelizmente, ela fica viúva e amarga, pois tentou desafia a maldição.Separadas por conta da personalidade ousada e sedutora de Gillian, elas passam anos longe uma da outra, mas sempre conectadas por pensamentos. Quando Gillian passa a sofrer abusos domésticos, ela pede ajuda à Sally, mas quando elas “acidentalmente” matam o namorado violento, as duas tentam uma mágica que dá errado. A partir daí tentam encobrir tanto o crime como o sobrenatural. Obvio que não conseguem.

Dirigido por Griffin Dunne e com canções de Stevie Knicks, Da Magia à Sedução aborda tantas questões importantes do feminismo e de saúde mental, como o fato de Sally e Gilly terem sofrido bullying desde pequenas, aborda a falta e o desenvolvimento da sororidade, também a questão da violência doméstica. Claro, sem esquecer que brinca com o poder da magia.

Pode não ser perfeito se olhado hoje, mas ainda é um dos hits da época do Halloween. Quem não lembra das clássicas “margaritas da meia-noite”?

Ao longo dos anos, muito se discutiu sobre prequelas e sequências do filme, com ou sem suas estrelas. Mas o anúncio foi feito à meia-noite no TikTok – uma homenagem à cena “midnight margaritas” do primeiro filme – só foi o teaser para que no dia seguinte fosse oficializado que há um projeto de continuação em andamento. Mas assim como o mistério da família Owen, parecia haver algo encantado com todas as tentativas.

A primeira, de 20 anos atrás, em 2004, foi Sudbury (o nome da cidade de onde as Owen vêm). Um piloto chegou a ser gravado com Kim Delaney e Jeri Ryan respectivamente como Sally e Gillian, mas nem a assinatura de Bullock na produção salvou a série.

Alguns argumentam que já tinham bruxas de mais no ar com Charmed e Sabrina, a Bruxa Adolescente, mas ninguém sabe mesmo o que houve. Pelo que parece a proposta era de “reiniciar o filme”, e o piloto reduzia tudo contado em mais de uma hora em menos de 45 minutos.

Seis anos depois, em 2010, chegou-se a falar de algo em estágio inicial de desenvolvimento para retomar a série, mas parece que ficou apenas no boato. Só em 2019, com a autora Alice Hoffman escrevendo sobre as tias Frances e Jet explorando seus próprios dons mágicos em Massachusetts dos anos 1960, que voltou a ser considerado resgatar a ideia de revisitar Da Magia à Sedução. A história das duas é a base do livro The Rules of Magic que funciona como uma prequela e poderia ser adaptado em formato de série ou filme. Mas, mais uma vez não era para ser.

Em 2020, com a pandemia, o projeto foi arquivado, e, para piorar, vieram as greves em 2023 e a atriz Sandra Bullock passou por problemas pessoais quando deu uma pausa na carreira para cuidar do marido doente, que veio a falecer em 2024. Agora, retomaria a carreira justamente voltando a viver Sally Owens.

O que pode ser o novo filme?

Poucos detalhes foram revelados, mas Akiva Goldsman vai assinar o roteiro do novo filme, e além de Sandra Bullock, Nicole Kidman já aceitou revisitar Gillian. Com tantas mudanças, será interessante ver as vidas das irmãs Owen em tempos atuais. Com mais noitadas regadas à tequila, talvez? Estou dentro!

