As várias faces femininas em Invasão Secreta

A série Invasão Secreta não tem sido unanimidade no universo da Marvel, mas eu confesso de cara que não estou entre os insatisfeitos. Mesmo em um mundo de fantasia com super-heróis, quase todos ou super ricos com acesso à tecnologia de ponta ou mutantes ou Deuses, ter heróis humanos é muito divertido.

A minha favorita é a Viúva Negra, mas estou adorando a invasão secreta feminina no universo de Nick Fury (Samuel L. Jackson). Mais ainda, porque a série promove a presença de Rainhas: a de The Crown e A Favorita, Olivia Colman e a eterna Rainha dos Dragões, Emilia Clarke.

Entre skrulls infiltradas às amigas do herói, é a força feminina que se destaca. Oficialmente o herói é Fury e o antagonista da história é Gravik (Kingsley Ben-Adir), mas só pra quem não observa bem. Afinal, tem sido Raava – que até agora só vemos sob o disfarce masculino de Rhodey (Don Cheadle) – a mais cruel das vilãs, nem tanto porque usa a pele de um homem pra realizar atrocidades, mas porque tem um prazer enorme em atormentar Fury.

Claro que perdemos nossa Maria Hill (Cobie Smulders) – desculpem o SPOILER – mas ganhamos G’iah (Emilia Clarke), a filha rebelde de Talos (Ben Mendelsohn), que embora até o penúltimo episódio estava incerta de que lado estava, traz a sempre popular Emilia para sua quarta franquia (está em O Exterminador do Futuro, Star Wars e Game of Thrones, nada mal hein?).

Outra surpresa de Invasão Secreta são detalhes da vida pessoal de Fury, como descobrir que é casado com a inteligente e charmosa Varra que oficialmente é Priscilla (Charlayne Woodard). Varra é a skrull que assumiu a vida de uma médica especialista em genética (aqui fica a dica para os fãs do que isso sugere e sim, tem a ver com mutantes).

Se não bastasse Priscilla, temos Sonya Falsworth, a agente do MI6 que conhece Fury desde os tempos da Guerra Fria, em Moscou e ainda é uma aliada ultra suspeita, vivida pela sempre brilhante Olivia Colman (quem lê minha coluna sabe o quanto sou fã), que traz um apreciado humor à Invasão Secreta.

Ter uma vencedora de Oscar de Melhor Atriz entre os mutantes e alienígenas da Marvel não é novidade (Brie Larson é a Capitã Marvel, pra começar), mas a versatilidade de Olivia faz de Sonya o elemento de grande discussão entre os fãs. A atriz insistiu com seus agentes que queria uma chance de estar na Marvel (segundo ela, para ficar popular com os filhos) e ganhou um papel perfeito.

Ela é a primeira a reconhecer isso. “Eu adoro Samuel L. Jackson“, ela comentou na divulgação da série. “Minha memória favorita é de estar sentada com ele em um carro dançando Audacity, de Stormzy. O melhor momento de todos”, brincou. A conexão dos astros ficou clara nas telas justamente por conta do ritmo do humor que sabem inserir nas falas (de outra forma) mais absurda de um conteúdo de fantasia.

Pois é, com esse quarteto poderoso, quem ainda fica discutindo Gravik e Fury? O que interessa mesmo é o universo feminino. Não acham?