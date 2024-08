4ª Temporada de Only Murders In The Building vale a pena?

Fico feliz de estar entre os selecionados para assistir com antecedência a temporada 4 de Only Murders In the Building, que estreou hoje. Mas calma, não darei spoilers nem vou falar da minha teoria sobre quem matou, até porquê não vi o episódio final, portanto não tenho argumentos para sustentar a minha aposta.

Dito isso, preparem-se: a temporada 4 está maravilhosa. Até o último episódio, as reviravoltas nos deixam ao mesmo tempo rindo e intrigadas.

Claro, sou abertamente muito fã da série desde sua estreia e, a cada nova temporada, fico ainda mais encantada com a inteligência e originalidade dos roteiristas. O que seria uma história relativamente simples é, na verdade, complexa: vizinhos que adoram podcasts de true crime se juntam para investigar uma morte no prédio deles, criando eles mesmo um podcast que acaba não apenas solucionando o mistério, mas os transformando em celebridades também.

Um assassinato, aparentemente, leva ao outro e com isso, o fato de que forçosamente os crimes precisam acontecer no Arconia, o prédio onde vivem, é brilhantemente driblado com argumentos perfeitos e não os limita em nada. Não é uma tarefa fácil!

Voltaremos à Manhattan imediatamente após a morte que fechou a temporada anterior, que, até o momento, é a minha favorita. Ela não apenas trouxe Meryl Streep para o elenco, como foi um musical com grandes canções e uma narrativa de metalinguagem sobre o universo teatral da Broadway.

Agora, seguindo a fórmula, entraremos no universo de Hollywood, uma vez que o podcast Only Murders in the Building vai virar um filme e o trio principal passa a ter que lidar com as estrelas escaladas para vivê-los no cinema: Zach Galifianakis, Eugene Levy, e Eva Longoria.

Claro que é o começo de várias piadas quanto ao comportamento das estrelas, dos executivos, dos roteiristas e dos diretores, dos algoritmos, dos negócios e do preço da fama. Todas funcionam porque o ritmo e a química do trio Martin Short, Selena Gomez e Steve Martin está no auge e quem tem acompanhado o crescimento, é simplesmente uma delícia reencontrá-los.

Após a estreia voltarei a falar da série, prometo! Eu lamento muito que ela tenha perdido as chances no Emmy Awards porque colocam The Bear – um drama – como comédia, mas há quem aposte que em 2024 Only Murders In The Building possa inverter essa situação e levar o prêmio de Melhor Série de Comédia do ano.

Para mim, tem sido desde sempre! E sim, não vejo a hora de ver se acertei quem matou! Acertei na primeira e na terceira temporadas, mas errei na segunda. Será que me revelo uma boa detetive?

