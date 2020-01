Vitrine: itens de décor parar preparar sua casa para o verão

Você é daquelas pessoas que adorariam que fosse verão o ano inteiro? Se a resposta for sim, inspire-se nesta seleção para criar ambientes que façam você se sentir na praia mesmo no dia a dia das grandes cidades. Dica: não podem faltar os tons fortes e as texturas.

AZUL CLÁSSICO

1. Tecido Eclipse Indigodye, Quaker Decor, R$ 297 o metro.

2. Coral decorativo Al Fresco, de resina, Camicado, R$ 149,99.

3. Capa de almofada Camp Bolita, Camicado, R$ 169,99.

4. Lanterna Al Fresco Riviera, Camicado, R$ 89,99.

5. Cesto de madeira, Amoreira, R$ 220.

6. Prato de sobremesa, Amoreira, R$ 72.



7. Capa de almofada Urban Paradise (em cima do banco), Camicado, R$ 119,99.

8. Tela em canvas, Urban Arts, R$ 1 698.

9. Vaso Berlim, Westwing, R$ 1 374.

10. Almofada Divano (toda azul), Donatelli, R$ 298.

11. Banco Oslo, Tidelli Outdoor Living, R$ 3 306.

12. Guarda-sol Pé na Areia, Tok&Stok, R$ 339,99.

13. Almofada (à frente), Tidelli Outdoor Living, R$ 380.

14. Tapete Deep, por Newton Lima, Tapetah, R$ 991,83 o metro quadrado.

15. Copos de vidro, R$ 30 cada um, garrafa, R$ 158, e bandeja, R$ 161, Amoreira.

VERMELHÃO ACESO

1. Bolsa, Amoreira, R$ 236.

2. Banco Garden Seat Marina, Tidelli Outdoor Living, R$ 2 830.

3. Tecido Bromélia, Donatelli, R$ 148 (1 m x 1,40 m).

4. Tigela em forma de peixe, Amoreira, R$ 90.

5. Pratos de cerâmica Coup Amazônia, Porto Brasil, na Preçolandia, R$ 29,90 o raso e R$ 24,90 o de sobremesa.

6. Poltrona Poranga, por Sérgio J. Matos, Franccino Giardini, R$ 7 577.

7. Rede Laranjeiras, Tok&Stok, R$ 369,90.

8. Banco Spool, Tidelli Outdoor Living, R$ 2 095.

9. Toalha Tucano Jardim Tropical, Tok&Stok, R$ 89,90.

9. Tapete Folhagem, por Toia Lemann, Tapetah, R$ 1 320 o metro quadrado.

1. Prato de cerâmica Veredas, Tok&Stok, R$ 35,90.

2. Prato de sobremesa de cerâmica Coup Foliage, Porto Brasil, no St. Marche, R$ 38,90.

3. Quadro de macramê, Tidelli Outdoor Living, R$ 928.

4. Vaso longo Ametiste, Blue Gardenia, R$ 418.

5. Jarra Leaves de vidro, Camicado, R$ 69,99.

6. Centro de mesa Botânica, Tok&Stok, R$ 39,90.

7. Cadeira First, Magis, na Firma Casa Outlet, R$ 1 725.

8. Vaso Berlim, Westwing, R$ 1 374.

9. Espreguiçadeira Serra do Mar, Tok&Stok, R$ 279,99.

10. Papel de parede, Wallcovering, R$ 1 027 o rolo.

11. Luminária, Itens Collections, preço sob consulta.

12. Almofada Brasiliana, Branco Papel de Parede, R$ 265.

13. Tapete, Deezign.kids, R$ 960.

*Preços pesquisados em janeiro de 2019