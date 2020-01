Tipos, instalação, limpeza: saiba tudo sobre o piso vinílico

Para cobrir um piso desgastado ou para ser o piso original da casa, o piso vinílico é uma das melhores opções para quem precisa de praticidade e não abre mão de um visual bonito. Suas texturas podem simular madeiras ou pedras com tons dos mais clarinhos até os mais escuros. Se a preferência for por algo mais moderno, ele pode resultar em um chão lisinho, com diversas cores como opções. Quem tem habilidade para cortar as peças pode compor um piso personalizado a partir de combinações de cores e texturas.

Vem saber mais sobre ele!

Do que é feito o piso vinílico?

O nome – vinílico – já dá uma pista: trata-se de um material derivado do petróleo. Mas é ecológico, uma vez que é feito a partir de PVC reciclado. Por isso é econômico e custa menos do que pisos cerâmicos, por exemplo.

Onde o piso vinílico pode ser instalado?

Em qualquer ambiente interno. Inclusive há opções resistentes à umidade, ótimas para cozinhas, lavanderias e banheiros. Mas atenção: a resistência é à umidade, não à água corrente, portanto não deve ser colocado dentro do box do banheiro, ok?

Como o piso vinílico é instalado?

Existem duas modalidades: o piso vinílico adesivo e o piso vinílico clicado.

O primeiro é fixado ao chão com o auxílio de um adesivo próprio. Já o segundo é apenas colocado sobre o chão em um sistema de encaixe macho-fêmea (que faz “click” ao se encaixar, daí o nome).

Instalação de piso vinílico clicado Instalação de piso vinílico clicado

Para garantir a durabilidade e evitar estofamentos futuros, ambos precisam ser aplicados sobre um chão liso e nivelado, sem infiltrações ou rachaduras. E pode ser um piso base de concreto ou um piso anterior desgastado (porcelanato, pedra polida ou cerâmica, por exemplo).

Em que formatos o piso vinílico é vendido?

Sempre por metro quadrado, o piso vinílico pode ser encontrado em formato de manta (só o adesivo e mais comum para áreas bem extensas) ou de placas (tanto o adesivo quanto o clicado, mais comum para uso residencial).

Como se limpa o piso vinílico?

O piso vinílico é um dos mais fáceis de limpar, uma vez que não retém poeira. Basta varrê-lo todos os dias com uma vassoura macia e, uma vez por semana, passar um pano/rodo mágico de limpeza/mop úmido com detergente neutro. Os fabricantes recomendam que os instrumentos de limpeza semanal estejam realmente úmidos, e não molhados, para evitar o risco de infiltração de água nas frestas entre uma placa e outra.