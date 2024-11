Tendências de mesa posta para ficar de olho neste Natal

Não é preciso uma ocasião especial para dar atenção à mesa posta. Afinal, todo dia é dia de nos presentearmos com uma louça caprichada e transformar a refeição comum num ritual de afeto. Contudo, é preciso concordar que o Natal é o momento perfeito para colocar em prática todas as nossas ideias mais mirabolantes.

O momento permite liberar uma energia que é única e intrínseca a essa época: “Celebrar essa data com uma mesa posta reflete o desejo de proporcionar aos convidados um ambiente acolhedor e cheio de significado”, reforça Erica Pacheco, Head de Produto da Full Fit. A importadora de utilidades domésticas conta com a linha Seleção Casa Claudia, que está repleta de peças inspiradas pela data.

O coração da mesa

Apesar dos muitos elementos, a louça é definitivamente a estrela da mesa posta. Entre tantas opções de composição, o truque é definir o estilo da sua festa: ela pode ser superclássica, seguir uma única paleta de cores ou até apostar na ousadia.

“Uma dica é testar antes, fazendo uma montagem com a louça para ter noção da proporção do jogo americano, sousplat, guardanapo etc. A louça precisa estar inserida num todo”, aconselha a arquiteta Cristiane Schiavoni, do escritório homônimo.

Já que a harmonização é fundamental, escolha pratos que se integrem ao restante da decoração, combinando cores, texturas e estilos. “Louças como as da linha Terroir, da marca L’Hermitage, podem ser usadas para trazer elegância, oferecendo uma base neutra e sofisticada”, destaca Erica Pacheco.

Funções criativas

Entre os elementos que compõem uma mesa de Natal impecável, as taças têm papel de destaque. “​​Não existe uma regra, mas devemos seguir um padrão, como do estilo de taça para o tipo de bebida. Você não vai servir um espumante numa taça de vinho tinto, por exemplo. Entretanto, podemos soltar a criatividade em alguns pontos”, defende a arquiteta.

A profissional explica, por exemplo, que as taças não precisam ser todas do mesmo jogo, sendo possível mesclá-las. Elas podem ainda serem usadas como elemento decorativo, fora do seu uso óbvio. ​​As peças das linhas Nitro e Buteo, da marca Bohemia e desenvolvidas pela Full Fit, são usadas para brindar os momentos especiais, é claro, mas também como elementos decorativos.

As taças podem ser incorporadas de maneira criativa à ornamentação, como suporte para pequenas velas flutuantes ou arranjos delicados, trazendo sofisticação e um toque único.

Décor acolhedora

Um truque para trazer sensação de mais conforto aos convidados é inserir velas à mesa. “Elas proporcionam uma iluminação suave e acolhedora, criando uma atmosfera mágica e intimista”, destaca a Head de Produto da Full Fit.

As velas da linha Iluminato, também da L’Hermitage, quando dispostas ao longo da mesa, não apenas iluminam, mas destacam outros elementos decorativos, como taças, pratos e arranjos florais. Quando usadas em castiçais altos, podem dar imponência, enquanto suportes mais baixos trazem delicadeza, criando pontos de luz, que conferem calor e charme à composição.

A arquiteta Cristiane Schiavoni só alerta para não deixar o ambiente com todas as luzes acesas, pensando na vela como um foco de iluminação. “Em relação às alturas, combine-as com o tipo de enfeite que você decidir colocar”, detalha.

Por exemplo, se for inserir a vela entre algumas folhagens e elas forem muito altas, opte por velas de altura mais vantajosa – e os modelos à pilha são ótima opção para garantir mais segurança.

Por fim, integrar taças, velas e louças de forma equilibrada é uma forma de criar um Natal personalizado e ainda mais especial. E, claro, não se esqueça do mais importante: aproveitar a ocasião e criar lindas memórias em volta da mesa.

