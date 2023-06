As melhores plantas para o seu apartamento

Cultivar plantas em apartamento pode trazer muitos benefícios. Não só para a decoração da casa, que ganha mais cor e ânimo, como também para sua saúde, que agradece um ambiente mais purificado e com elementos naturais – principalmente para quem mora em centros urbanos.

Existem muitas opções que se adaptam facilmente, mas vale destacar que as plantas são seres vivos. Ou seja, precisam de cuidados, por mínimos que sejam. Além disso, vale verificar as recomendações de cultivo, para não armazenar nenhuma plantinha que seja danosa para pets ou crianças.

É comum as dúvidas surgirem na hora escolher a melhor espécie para seu contexto. Por isso, a CLAUDIA preparou uma lista com as principais dicas e cuidados.

Costela-de-adão

Famosa nas redes sociais, a costela-de-adão não gosta do excesso de água em seu solo; por isso, você deve mantê-lo bem drenado para que as raízes da planta não apodreçam. As regas podem ser realizadas uma ou duas vezes na semana e ela gosta de bastante iluminação, ou seja, pode receber luz solar direta ou indireta. Quando cultivada corretamente, cresce rápido e saudável.

Zamioculca

Aqui há uma opção para quem não recebe sol direto no apartamento. A zamioculca gosta de sombra. Associada ao sucesso e a prosperidade por algumas linhas do Feng Shui, é uma planta muito fácil de cuidar. Resiliente, sobrevive dias sem água – até 15, mas você deve regá-la duas vezes na semana em períodos mais quentes. Consideração importante: a zamioculca é tóxica para animais e crianças, portanto, mantenha-a em um lugar seguro.

Espada-de-São-Jorge

Atrelada às religiões de matrizes africanas, a espada-de-São-Jorge é usada por muitos como um amuleto protetor para afastar inveja e más intenções. No Candomblé e na Umbanda, é considerada a espada de Ogum, orixá guerreiro. Tem alta capacidade de purificar o ar, mas pode ser nociva para os pets. Regue uma vez por semana e será o suficiente. Quanto à luz, a planta se desenvolve bem tanto no sol direto quanto indireto.

Lírio-da-paz

Fácil de cultivar, o lírio-da-paz é bastante resiliente e suas flores aparecem em vários períodos do ano. Precisam de luz abundante para se desenvolver, mas ela pode ser indireta. Quanto às regas, devem ser feitas de duas a três vezes por semana, e, em períodos mais quentes, de quatro a cinco dias. Como elas amam água, logo dão sinais que precisam da umidade: suas folhas murcham e caem, mas quando regadas já voltam à animosidade.

Ráfia ou palmeira-ráfis

Se você procura uma planta robusta e alta, é a ráfia. Na fase adulta, pode ter até quatro metros de altura, mas cresce lentamente. Não curte muito o sol direto, então é indicada para locais com sombra ou luz solar indireta. Faça regas de duas a três vezes na semana; se as pontas das folhas ficarem secas e amareladas, é sinal de falta de água. Dica importante: caso mude a planta de lugar, faça isso gradativamente.

Mini-Horta

Para ter um tempero sempre fresco, considere as hortas em apartamento. Se você tem espaços com sol direto, ervas como o alecrim, manjericão, tomilho e cebolinha são boas opções. Elas devem receber luz solar por, no mínimo, três horas diárias e regas de duas a três vezes por semana. O hortelã, que deve sempre ser plantado sozinho, também gosta de sol, mas consegue se manter na sombra. É o mesmo caso da salsinha, e ambos precisam do solo sempre úmido.

Suculentas

Nem todo apartamento recebe luz direta ou tem boa iluminação na maioria dos ambientes. Nestes casos, você pode optar pelas suculentas. Versáteis, elas têm mais de 22 mil tipos de variedades. Entre elas, os famosos cactos – sim, eles fazem parte da família das suculentas. Assim como todas as espécies desse grupo, eles conservam água em seus tecidos e conseguem passar longos períodos sem água. Por isso, são uma ótima opção para quem viaja muito, por exemplo. Mas é importante se atentar para a diferença: os cactos se adaptam muito bem em contextos quentes e áridos, e podem receber sol direto com uma rega por semana. Já as folhas das suculentas são mais sensíveis à luz solar, por isso, é melhor evitar a exposição constante.