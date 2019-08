Os destaques da CASACOR de Santa Catarina

Pela segunda vez, Balneário Camboriú é a cidade-sede da CASACOR Santa Catarina. Seguindo o tema Planeta Casa, comum a todas as edições do ano, desta vez a mostra acontece na Casa do Lago, lugar aconchegante cercado por natureza. São 24 ambientes, criados por 41 profissionais de diversas localidades do sul do país, e estarão expostos até o dia 18.

Veja o que está bombando nas redes sociais

A convite de CLAUDIA, os escritórios Gouveia e Bertoldi Design de Interiores e Art’s Design Decor oferecem a seguir uma visita guiada exclusiva pelos seus espaços, compartilhando a essência dos projetos e destacando as grandes tendências de decoração e arquitetura do momento para adotar já na sua casa. Uma dica: inclui muito verde e elementos naturais.

Confira:

Experiência sensorial

O destaque deste ambiente está, na verdade, fora da casa: é a natureza exuberante emoldurada pelas enormes janelas de vidro. Para valorizar esse clima aconchegante, Marcelo Gouveia e Edenilson Bertoldi, da Gouveia e Bertoldi Design de Interiores, projetaram o Refúgio dos Sentidos, espaço descolado para colocar os pés para cima e relaxar.

São 120 metros quadrados de área construída decorados com mobiliário sofisticado que acrescenta diversas texturas ao lugar, além de plantas aromáticas e lareira com pintura moderna. O intuito das combinações é provocar em quem entra ali sensações múltiplas.

De fora para dentro

Uma árvore grande e antiga do terreno serviu de ponto de partida para a Casa Basalto, espaço criado pelo designer de interiores Fernando Luiz Dal Bosco, do escritório Art’s Design Decor. O local tem 80 metros quadrados de área interna e mais 200 metros quadrados de externa – tudo conectado por um caminho revestido de pedras.

A natureza ainda aparece nas laterais protegidas apenas por vidro, que permitem maior entrada de luz, e em alguns móveis, como a mesa de centro, feita com tronco de árvore, e a mesa de jantar, que tem tampo de pedra. Para brincar com cores e texturas, Luiz criou um tapete (na foto ao lado) que mistura tons sutis, como o cinza, com um ferrugem bem intenso.

Carga mental: você se sente sobrecarregada em casa?