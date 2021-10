Nova coleção de mantas e almofadas é feita com material de reuso

Atualizado em 7 out 2021, 17h13 - Publicado em 9 out 2021, 09h00

Por Nádia Simonelli Atualizado em 7 out 2021, 17h13 - Publicado em 9 out 2021, 09h00

O toque artesanal, materiais sustentáveis e coloração natural são algumas das tendências que vem norteando o universo da decoração. Tudo isso para criar ambientes ainda mais aconchegantes e com um toque afetivo, além de fortalecer uma cadeia de produção mais responsável com os recursos ambientais.

É com esse propósito que a arquiteta Juliana Pippi se uniu à marca Pia Laus para lançar uma collab que valoriza o trabalho manual e utiliza como matéria prima resíduos têxteis e algodão certificado.

A inspiração para a coleção Casa das Dunas vem da movimentação do vento e na brasilidade das praias e cada peça representa experiências reais de viagens feitas por Juliana Brasil afora. O resultado são mantas, peseiras e almofadas de estilo único, desenhadas pela profissional e que ganharam vida na tecelagem artesanal, que é o DNA da Pia Laus.

Praias de Jericoacoara, no Ceará, Sagi, no Rio Grande do Norte, e Florianópolis, em Santa Catarina, são algumas das paisagens que além de inspirar, dão nome a cada uma das 35 peças da coleção. A paleta de cores suave varia entre tons cru, areia, azul, verde e terracota — todos provenientes de tingimentos sustentáveis.

Entre os destaques, está a manta Duna. É uma peça especial porque leva quase um mês para ser confeccionada em tricô, crochê e macramê. As peças estão à venda em lojas parceiras no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e São Paulo, e-commerce da marca ou, ainda, via whatsapp pelo número (48) 99948-4615. Os valores ficam entre 390 reais e 5 690 reais.