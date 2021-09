A estilista Paula Raia assina coleção de casa e moda para a Trousseau

Quando moda e decoração se encontram, geralmente o resultado é de encher os olhos. E não poderia ser diferente na coleção de enxovais para casa e moda, assinada pela estilista Paula Raia para a Trousseau, marca de lifestyle comandada por Adriana Trussardi e Romeu Trussardi Neto.

Para a coleção casa, Paula desenhou cinco linhas que contemplam jogos de cama, capas de almofada, mantas, pufes e até uma rede. As peças têm visual delicado e parecem ter saído de um sonho. “No decorrer dos desenhos, começou a me surgir uma imagem de homewear num lugar celestial, como se a casa estivesse em um outro planeta de atmosfera quente, com novas sensações de gravidade e leveza”, conta Paula. Assim, da inspiração da estilista surgiram também os nomes das linhas: Antares, Boreal, Celestial, Via Láctea Charlotte e Via Láctea Ondas.

Já as roupas — seis vestidos e conjuntos — são uma extensão das linhas para casa, onde as mantas de cama podem ser usadas como xales, por exemplo. A versatilidade das roupas permite que sejam usadas para receber os amigos em casa e também para sair.

O traço de Paula está em cada detalhe das peças. Camadas, bordados e babados, sempre presentes nas roupas criadas pela estilista, dão forma às linhas desenvolvidas para casa. Além disso, a forma com ela se relaciona com os ambientes e o vestir de sua própria casa também serviu de inspiração. “A sala para mim sempre foi um ambiente para se jogar no chão em almofadões e tapetes no lugar de sofás, trazendo uma atmosfera mais calorosa e relaxada. Um território quente, como um colo afetuoso de mãe, para se amalgamar e reenergizar sozinha ou na companhia de amigos”, diz.

Além do visual, o toque das texturas macias junto ao corpo é outra característica importante das peças. A escolha dos materiais naturais, como linho e algodão, traduz o conceito de organicidade, muito presente nas criações de ambas as marcas. A paleta clara é valorizada pela mistura de texturas e as diferentes temperaturas dos tecidos permitem escolhas para todas as estações.

As peças da nova coleção estarão disponíveis no e-commerce a partir do dia 17 de setembro e em lojas selecionadas da Trousseau em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.