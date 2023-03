Artistas femininas são foco da terceira edição do Festival Diversa

Nesta terça-feira (21), acontece a 3ª edição do Festival Diversa, que conta com uma programação totalmente feminina. A iniciativa acontece no formato digital e busca a visibilidade de artistas mulheres. A transmissão será pelo Youtube, a partir das 18h, pelo canal do evento.

De acordo com as idealizadoras do projeto, Marian Koshiba e Valéria Custódio, a ideia é celebrar as vivências, criatividade, sensibilidade e visões do mundo do universo feminino. As artistas que contemplam o lineup são de poesia falada, do teatro, da dança e do canto. Dentre os nomes temos Isabela Prado, Cláudia Dantas, Aline Piovan, Karen Santana, Letícia Andréa, Sandra Vianna e Michele Rufi, além de Koshiba e Custódio.

O Festival Diversa nasceu em 2021, durante a pandemia de Covid-19, e foi produzido de forma independente. Com uma pluralidade de linguagens, é um espaço que visa apoiar não só a cultura, como a diversidade da mulher brasileira.

“Os ritmos convergem para a nossa multilinguagem proposta. Na música, vamos experimentar canções de diversos ritmos e idiomas. Temos trilhas eletrônicas, brasilidades, música preta, versos e rimas potentes”, diz Marian Koshiba em nota à imprensa sobre o Diversa.

Ela também frisa que o projeto traz “um reencontro com a potência da alma feminina, de seu rico e profundo universo interior, incluindo sua ancestralidade, sua autenticidade”. Para acompanhar o Festival Diversa, veja a transmissão pelo Youtube por meio deste link.