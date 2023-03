Programas em São Paulo para aflorar seu lado artístico

São Paulo é uma cidade rica em arte, com uma grande variedade de museus, galerias, exposições e eventos culturais. Para alguns a arte é uma forma de terapia, que nos permite explorar nossas emoções e compreender nossos pensamentos. Mesmo assim, muitos habitantes da cidade não sabem como desfrutar do lado artístico dessa selva de concreto. Por isso, separamos algumas dicas de como se conectar com a arte na cidade:

Visite museus e galerias de arte

São Paulo tem uma variedade enorme de museus e galerias de arte, desde os mais famosos, como o MASP (Museu de Arte de São Paulo), o MIS (Museu da Imagem e do Som) e o MAM (Museu de Arte Moderna), até as galerias menos conhecidas.

Separamos uma lista com algumas opções de galerias não convencionais para você apreciar obras de artistas emergentes e os já consagrados:

Janaina Torres Galeria

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Janaina Torres Galeria (@janainatorresgaleria)

Continua após a publicidade

A galeria está localizada na Barra Funda e representa artistas contemporâneos brasileiros e internacionais

Horários: Terça-feira a sábado das 10:00 às 18:00

Endereço: R. Vitorino Carmilo, 427 – Barra Funda, São Paulo

Galeria Simões de Assis

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simões de Assis (@simoesdeassis_)

Continua após a publicidade

Localizada no Jardim Paulista, essa é voltada para a arte moderna e contemporânea.

Horários: segunda a sexta, 10h às 19h; sábado, das 10h às 15h

Endereço: Rua Sarandi, 113 A jardins

Galeria Lume

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Galeria Lume (@galerialume)

Continua após a publicidade

A galeria está localizada no Jardim Europa e apresenta exposições de arte contemporânea, com foco em fotografia e vídeo.

Horário: segunda a sexta, 10h às 19h; sábado, das 10h às 15h

Endereço: R. Gumercindo Saraiva, 54 – Jardim Europa

Nara Roesler

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nara Roesler (@galerianararoesler)

Continua após a publicidade

Também localizada no bairro dos Jardins, a galeria Nara Roesler tem seu foco em arte contemporânea. Além da unidade em São Paulo, a artista também tem exposições no Rio de Janeiro e em Nova York.

Horário: segunda a sexta, 10h às 19h; sábado, das 11h às 15h

Endereço: Av. Europa, 655 – Jardim Europa

Aprenda uma nova habilidade artística

Há uma grande variedade de escolas e ateliês de arte em São Paulo, que oferecem cursos em diversas áreas, como pintura, desenho, cerâmica e fotografia. Aprender uma nova habilidade artística pode ser uma maneira excelente de aflorar seu lado artístico na cidade. Algumas delas são:

Cerâmica&Cia.

Localizada na Vila Madalena, a Cerâmica&Cia. oferece cursos de modelagem e pintura de cerâmica para iniciantes, além de venderem peças já prontas.

Escola Panamericana de Arte e Design

Além de aulas de curta duração de pintura em aquarela e desenho, a escola localizada na Avenida Angélica, no Higienópolis, também apresenta cursos de graduação em sua ampla gama de grades curriculares.

Escola de Teatro Macunaíma

A escola oferece cursos de teatro de curta duração para iniciantes e para aqueles que desejam aprimorar suas habilidades. Eles oferecem cursos em diversos formatos, como aulas semanais, intensivos e workshops.

Participe de eventos culturais

São Paulo tem uma vida cultural intensa e vibrante, com uma vasta gama de eventos culturais acontecendo o ano todo. Desde festivais de música até feiras de arte, há sempre algo interessante acontecendo na cidade. Se mantenha atualizado sobre a agenda da cidade sempre que puder.

Participe de grupos de discussão sobre arte

São Paulo tem uma comunidade de artistas e amantes da arte ativa e engajada. Participar de grupos de discussão sobre arte pode ser uma maneira divertida de se conectar com outras pessoas que compartilham do mesmo interesse pelo assunto.