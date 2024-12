Mocha mousse é eleita a cor de 2025 pela Pantone

A Pantone, autoridade mundial em cores, elegeu o Mocha Mousse como a cor do ano de 2025. O anúncio foi feito pela empresa nesta quinta-feira (5) e revelou ainda os detalhes sobre o tom de marrom claro. “Um marrom suave e evocativo que transporta nossos sentidos aos prazeres e às delícias”, descreve a marca sobre a escolha.

O tom, intitulado PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, é descrito como um marrom suave e profundo, com nuances de bege e cinza, que transmite estabilidade, calma e conexão com a natureza. Além disso, a escolha da Mocha Mousse para o ano de 2025 reflete um desejo crescente por uma estética mais acolhedora e orgânica em meio aos desafios globais e sociais atuais.

De acordo com a Pantone, a cor sugere uma sensação de reconexão com o mundo natural e uma busca por harmonia interna, já que o momento é de busca pelo aconchego e equilíbrio. Inclusive, a cor chegou a virar tendência para unhas este ano.

O Mocha Mousse também dialoga com a ideia de uma estética mais madura e introspectiva, contrastando com as cores mais vibrantes e energéticas que marcaram tendências nos anos anteriores.

Versátil, a cor traz uma sensação de sofisticação acessível, que pode ser incorporada tanto na decoração quanto em moda, design e até mesmo em produtos de beleza.

