Maison&Objet: Badalada feira de decoração de Paris aborda futuro do design

DE OLHO NO AMANHÃ

Regeneração é a capacidade de se renovar e também o tema da Maison&Objet deste ano. A feira parisiense de decoração e design é uma das mais badaladas do mundo e completa 25 anos nesta edição, que acontece de 17 a 21 deste mês. A ideia não é só pegar carona nas discussões sobre sustentabilidade e meio ambiente mas também fugir da visão nostálgica e abrir espaço para as tendências de comportamento das novas gerações. A mesa de apoio Halo obedece a todos esses critérios. Afinal, é feita à mão em pequena escala, usando materiais como plástico reciclado e bambu. Da marca holandesa Handed By, incentiva o consumo com responsabilidade desde a produção até o uso diário. O desenho criativo permite múltiplas funções, já que a mesa vira banquinho quando as visitas enchem a casa e, ao remover a tampa, é ótima para guardar pequenos objetos que bagunçam o ambiente.