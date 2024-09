Facilite sua vida com peças que vão do forno à mesa

Em meio a uma rotina atarefada, temos pouco tempo para preparar refeições e criar momentos agradáveis durante ocasiões cotidianas. Sendo assim, acabamos não aproveitamos essas oportunidades para relaxar e celebrar com nossa família.

Para ajudar a deixar a vida na cozinha mais fácil, utensílios que vão do forno à mesa são opções que auxiliam a conquistar um dia a dia mais prático.

A necessidade de itens práticos não significa que você precise optar por panelas ou travessas tradicionais. A Linha Ônix e a Linha Aldeia da Seleção Claudia & Full Fit são ideais para quem deseja facilidade e elegância.

Mais beleza na mesa posta

Elas são feitas para o preparo de alimentos, mas também para servir com sofisticação. Os produtos dessas coleções podem ir ao forno e trazem também uma bela apresentação para a mesa.

Tudo sobre a Seleção Claudia & Full Fit

As panelas e travessas Seleção Claudia & Full Fit são produzidas com materiais de qualidade e são resistentes às altas temperaturas. Elaboradas com produtos de excelência, podem ser utilizadas para o preparo de suas refeições sem preocupação.

Os itens estão disponíveis para compra em lojas especializadas. Saiba onde comprar e confira a coleção completa.

