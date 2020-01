Faça os alimentos durarem mais com seladoras a vácuo (a partir de R$ 105)

Quer fazer os alimentos durarem muito mais? Embale-os a vácuo! A retirada do ar do interior das embalagens parece mágica, mas tem explicação simples: sem ar, os micro-organismos que dependem de oxigênio não sobrevivem.

E se você fizer a sucção direitinho, é bem provável que alimentos como carnes, queijos, grãos, verduras e folhas durem até cinco vezes mais!

Para isso, o mercado oferece seladoras a vácuo que são muito eficientes. Se você já havia pesquisado sobre elas há um tempo e se assustou com os preços, saiba que as coisas mudaram! Dá para encontrar modelos súper em conta. O único inconveniente é que cada equipamento pede um tipo de plástico específico. Fique atenta na hora da compra.

Ah, e uma dica bem legal: a maioria permite a cocção no próprio saquinho. Você tira da geladeira e coloca direto na água quente, para cozinhar dentro do saco. Os especialistas garantem que fica com gostinho de comida fresca.

1. Seladora a vácuo FreshpackPro (36 x 5,2 x 5 cm), elétrica (110 V), com temporizador de selagem por calor. Vem com 10 saco plásticos. Magazine Luiza, R$ 105

2. Seladora Foodsaver Oster, elétrica (110 V ou 220 V). Vem com cinco embalagens plásticas, um rolo, uma mangueira e uma tampa. Magazine Luiza, R$ 399,90

3. Polisaver Machine Polishop, elétrica, 110 V ou 220 V. Vem com um rolo plástico de 0,22 x 3 m e um rolo plástico de 0,28 x 3 m. Submarino, R$ 664,90

4. Seladora Fun Kitchen (35,5 x 8,2 x 6,8 cm), elétrica, 110 V ou 220 V. Vem com cinco sacos plásticos de 12 x 20 cm e cinco de 20 x 25cm. Shoptime, R$ 269,99

5. Seladora Seal Meal, elétrica (110 V). Alimentos Rápidos, R$ 299

6. Seladora Fresh (35,7 x 14,8 x 7,3 cm) preta, elétrica (110 V / 220 V). BangGoog, R$ 300,92

7. Seladora a Vácuo Doméstica, elétrica (110 V). Cetro, R$ 491,97