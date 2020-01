Dicas para colocar em prática hoje mesmo ao decorar banheiros pequenos

Lavabos e banheiros enormes são coisa de filme ou da realidade de uma minoria da população. Na maioria das casas e dos apartamentos, especialmente os construídos mais recentemente, esses cômodos são pequenos. E, por causa do tamanho, precisam de planejamento e acessórios de decoração para não se tornarem ambientes desconfortáveis, bagunçados ou desprovidos de itens necessários, como toalhas e rolos de papel higiênico extras.

Se você está procurando soluções para seu banheiro pequeno, está no lugar certo! Confira, a seguir, dicas das designers de interiores Gisele Vilela e Luciene Ferraz e sugestões de produtos que estão a um clique de distância.

Use e abuse de prateleiras e nichos nas paredes do banheiro

“Banheiros pequenos geralmente não comportam armários, mas, por menores que sejam, sempre haverá alguma parede ‘sobrando’. Você pode aproveitar o espaço com prateleiras e nichos para colocar neles toalhas limpas dobradas, rolos de papel higiênico, um difusor de aroma e itens de decoração nos ‘buraquinhos’ que sobrarem”, orienta Gisele.

Até os espaços sobre o vaso sanitário ou entre a pia e o espelho podem abrigar prateleiras ou nichos charmosos.

– Prateleira sobre vaso sanitário de aço cromado

Ao redor do vaso sanitário, ela oferece três níveis de prateleiras para armazenar o que você quiser. E combina com qualquer estilo de decoração. Tem 151 cm de altura, 60 cm de largura e 26 cm de profundidade.

R$ 289,90*

– Prateleira suspensa de madeira

Pendurada por cordas, ela precisa de pouco espaço (44,5 cm x 45 cm), tem dois níveis e é um charme.

R$ 44,91*

– Prateleiras de vidro

Básicas e clássicas, de tamanhos variados, podem ser fixadas onde for mais conveniente para seu banheiro.

R$ 79*

– Nichos em MDF

Você pode aproveitar os espaços internos e os superiores, como nesta foto.

R$ 152,90*

“Aumente” o banheiro com espelhos

O truque é antigo e vale para todos os cômodos da casa: posicione bem um espelho para que a imagem refletida nele dê a impressão de duplicação do ambiente. Luciene ensina que os melhores formatos para esse fim são os extensos na horizontal: “Eles trazem uma sensação de ampliação, como se abrissem um horizonte mesmo no banheiro pequeno.”

– Espelho retangular 120 cm x 30 cm

Perfeito para quem tem o objetivo de alargar o banheiro pela sensação visual.

R$ 128,90*

– Espelho com moldura de MDF

O diferencial está na moldura em tom de imbuia, que dá um ar sofisticado ao espelho. A medida é ótima: 140 cm x 68 cm. Nesta foto, ele está em uma sala de estar, mas pode ser usado em banheiros tranquilamente.

R$ 143,10*

Opte pela cuba sobreposta

Ela deixa de roubar um pedaço da parede sob a pia ou dentro de um armário. Além disso, o banheiro fica com um ar moderno com cuba sobreposta.

– Cuba sobreposta retangular

Em mármore sintético, com medidas de 30 cm x 33 cm e 10 cm de altura

R$ 75,51*

– Cuba sobreposta oval

Também em mármore sintético, com medidas de 40 cm x 30 cm e 12 cm de altura.

R$ 108,81*

Lance mão de cores claras

Esta é a dica bônus, que tem mais a ver com a estrutura do banheiro do que com a decoração em si. “Paredes claras iluminas e expandem o ambiente. Para banheiros pequenos, o ideal é que tudo seja claro, da pintura das paredes aos acessórios, passando pelos móveis”, afirma Gisele.

* Preços consultados entre 14 e 15 de outubro de 2019.