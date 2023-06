Decoração de festa junina: 6 ideias de mesa posta para se inspirar

Já pode tirar o chapéu de palha do armário e se preparar para curtir umas das comemorações mais aguardadas do ano: o São João. E muito dessa expectativa se dá pela culinária que apreciamos nesta época do ano. Então, nada mais justo que preparar uma linda mesa posta para a sua decoração de festa junina.

Para ajudar, selecionamos seis ideias que apostam nos clássicos xadrez e cores, mas que com criatividade é possível adaptar usando os utensílios que você já possui em casa. O que é melhor do que uma linda festa de São João? A resposta correta é uma festa junina com decoração barata! Inspire-se.

Para reaproveitar do piquenique

Nessa mesa posta de festa junina, a toalha xadrez é a protagonista. Sobre ela, tábuas de madeira em formato de bandeirinha recebem os quitutes de São João que tanto amamos. Os utensílios coloridos dão o arremate no décor.

Flores julinas

Neste décor, a intenção foi exatamente reaproveitar os itens que já tem em casa. O adicional junino chega por conta do tecido floral entre o sousplat e a louça – que pode ser uma colorida do seu acervo.

Sobremesas engravatada

Os docinhos de abóbora nunca foram tão elegantes. Lacinhos de cetim são fáceis de fazer e podem adicionar charme a diferentes utensílios ou sobremesas. A sugestão é abusar da dica no seu décor.

Bolo embonecado

Essas bonequinhas de pano são fáceis de encontrar à venda e elas, sem dúvidas, deixaram o bolo ainda mais chamativo. Assim como os lacinhos de cetim, as bonecas podem ser utilizadas em diferentes detalhes da decoração de São João. Solte a criatividade.

Itens de papelaria, sim!

E as cartolinas que estão sobrando por aí acabam de ganhar vida nova! Com técnicas de origami, e com a ajuda de um bom tutorial, você pode transformá-las em balões de festa junina – para mesa posta ou para as paredes.

Mix de snacks

As castanhas não vão bem apenas com outros nuts. Durante a festa junina, combine o petisco com outros doces e crie um “arranjo de sobremesa”, que promete deixar a sua mesa posta de festa junina mais linda e deliciosa.

Dica extra!

E para além da mesa posta, que tal criar um ambiente instagramável de São João? Aposte em fitas e balões supercoloridos. Caso queira um cantinho mais julino, aposte em bandeirinhas e estampas xadrez!