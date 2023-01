Decoração de verão 2023: cores, texturas e elementos que são tendência

Prever tendências é parte do trabalho de Sofia Bombig, diretora de criação da Koord, empresa brasileira de tapetes feitos à mão. E, claro, não poderíamos deixar de ouvi-la para uma das nossas grandes dúvidas da temporada: quais são os destaques da decoração de verão 2023? Confira o bate-papo.

Claudia: O que caracteriza uma decoração de verão?

Sofia Bombig: O verão nos trópicos é caracterizado pela variação climática dada pela mistura de sol com chuvas rápidas. Como estamos em um momento coletivo de conexão maior com a natureza, é natural que estes fenômenos sejam reproduzidos na decoração, com a mistura de diferentes elementos e texturas naturais e com uma paleta de cor abrangente entre os tons quentes (terrosos), luminosos (solares), tropicais (verdes) e fundo do mar (azuis) .

Claudia: Quais cores são tendências nessa estação todos os anos?

Sofia Bombig: Por conta da energia solar e do calor, um clássico do verão na decoração durante a estação são tons vivos de azul e amarelo, nos remetendo a ambientes praianos, além do branco e tons de off-white, tendência que advém principalmente pelas festas de fim de ano.

Claudia: Para 2023, quais cores você acredita que se destacarão?

Sofia Bombig: Eu acredito que os tons e colorações que nos remetem à elementos da natureza serão o principal destaque. Tons de verde das folhagens das árvores com tons terrosos vindos da cor terra, com destaque para o ocre e sua luminosidade.

Claudia: E como incorporar esses tons no décor?

Sofia Bombig: Podemos usar os tons terrosos como uma opção para trazer luminosidade para os espaços, além de dialogar muito bem com cores mais vivas. Para os tons neutros, elementos feitos com fibras naturais com textura, como palha são muito bem-vindos. Já o verde, pode facilmente ser incorporado a partir das folhagens naturais, com uma decoração com bastante plantas trazendo a natureza para dentro de casa.