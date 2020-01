Crianças desenham seus quartos dos sonhos e profissionais os executam

Quartos de adultos podem ser muito legais e cheios de estilo e referências, mas comparados aos quartos infantis ficam no chinelo. Se as próprias crianças tiverem a oportunidade de planejar seu espaço na casa, então, podemos esperar por uma infinidade de cores, inspirações e diversões no cômodo de dormir (e também de estudar, em muitos casos).

Com isso em mente, a Angie’s List, uma plataforma norte-americana que conecta clientes a prestadores de serviços em 14 estados dos EUA, convidou sete crianças de países diferentes para desenharem seus quartos dos sonhos. Antes, elas responderam um questionário simples de personalidade com o auxílio dos pais, para que a essência do quarto ficasse mais clara para os especialistas do NeoMam Studios (no Reino Unido), convocados em seguida.

Eles são o decorador e artista gráfico Andrey Barinov, o editor de imagens Jonny Addy e o diretor de arte Povilas Daknys, que criaram projetos realistas desses desenhos em programas de computador. Os resultados são maravilhosos!

Veja, a seguir, como é a decoração ideal de quartos pelos olhos das crianças. Dá para tirar algumas inspirações para a vida real.

Briana, menina de 10 anos – Filipinas

Ela escolheu tons de lavanda em um quarto com cama suspensa e sofá de dois lugares (que pode fazer as vezes de cama para uma amiga). Há uma estação de estudos sob a cama e uma TV perto dela.

O desenho do quarto dos sonhos:

O projeto do quarto feito em computador:

Viola, menina de 9 anos – Ucrânia

Cores quentes, flores e um enorme arco-íris dão o tom do quarto da garota. Alguns brinquedos pelo chão e luminárias de nuvens completam o visual. Não foi pedida uma TV, mas sim uma lousa para ela brincar com giz.

O desenho do quarto dos sonhos:

O projeto do quarto feito em computador:

Harry, menino de 10 anos – Inglaterra

O quarto é uma verdadeira estação de diversão. Há pista de carrinho no chão e uma plataforma de jogos e de tiros. A cama pode ser acessada por uma escada e a saída é por um escorregador em espiral. Tudo isso com muitas cores. Uau!

O desenho do quarto dos sonhos:

O projeto do quarto feito em computador:

Gala, menina de 6 anos – Argentina

Uma enorme árvore toma conta de boa parte do quarto; nela há um balanço e mora um papagaio. Em tons de coral, a cama parece a de uma princesa e os pufes acomodam os outros bichinhos que estão por ali. Outras plantas complementam a decoração.

O desenho do quarto dos sonhos:

O projeto do quarto feito em computador:

Inaya, menina de 5 anos – Paquistão

Pense em um quarto divertido. A garotinha paquistanesa pensou nele em todos os detalhes: paredes de quebra-cabeça, escorregador e balanço lado a lado com a penteadeira e tapete que simula grama. A cama é baixinha e de fácil acesso para os brinquedos.

O desenho do quarto dos sonhos:

O projeto do quarto feito em computador:

Elias, menino de 7 anos – Grécia

O quarto é uma floresta: além de uma árvore, há trepadeiras pelas paredes e bichinhos espalhados pelo quarto. A cama é em formato de folha e a escrivaninha de estudos tem base que simula galhos de árvore. Que tropical!

O desenho do quarto dos sonhos:

O projeto do quarto feito em computador:

Martín, menino de 6 anos – Espanha

O garoto idealizou beliche de cinco andares para poder convidar os amigos para brincarem e dormirem em sua casa. E brincadeira não vai faltar: o quarto tem um enorme escorregador espiral, tela de cinema e um armário apenas para os blocos de montar.

O desenho do quarto dos sonhos:

