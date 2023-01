Como preparar a decoração da casa para o verão

Abra as janelas, o verão chegou! Ainda que o tempo quente não tenha se firmado, as temperaturas estão subindo e chegou a hora de preparar a casa para receber a estação mais esperada do ano. Os moradores de lares com piso frio saem na frente, mas é possível adaptar itens de decoração para garantir conforto térmico mesmo sem ar-condicionado. Abaixo, especialistas listam oito dicas para deixar sua casa pronta para o verão.

Cores

O primeiro passo para deixar o verão entrar é escolher as cores que serão protagonistas do décor durante a estação. Devemos buscar cores mais alegres e vibrantes. É preciso ficar atento às tendências do ano”, explica Ricardo Gomide, da Dino Zoli Brasil, empresa fabricante de tecidos.

Tecidos

É hora de recolher as mantas e apostar nas almofadas e capas para sofá e poltronas. Para tanto, aposte nos tecidos mais rústicos. “Tramas mais rústicas, com aspecto de tecidos naturais, são tecidos que ventilam por entre as fibras, por isso proporcionam um conforto térmico mais adequado para os dias mais quentes”, alerta Ricardo.Outra boa opção é o linho sintético. “Ele não amarela e é muito mais fácil de limpar. Ele também não esquenta e podemos colocar tanto na capa do sofá quanto nas cortinas”, indica a arquiteta Gigi Gorenstein, do escritório Gigi Gorenstein Arquitetura.

Cortinas

Para além dos tecidos citados acima, outra dica é investir em persianas. “As persianas devem cumprir a função de bloquear a incidência direta de luz solar e impedir a entrada de parte da luz e do calor dentro de casa, fazendo com o que o interior fique mais fresco”, aponta a designer de interiores Giseli Koraicho, do escritório Infinity Spaces Arquitetura.

Iluminação

É preciso estar atento à iluminação também! A dica é substituir lâmpadas incandescentes por LEDs que não esquentam e que economizam energia, indica Giseli Koraicho. “E também vale apostar na iluminação indireta”, complementa Gigi Gorenstein.

Biofilia

“Invista na biofilia (plantas e flores) dentro de casa ou na varanda”, aponta Giseli Koraicho. “Plantas e vegetação atuam como reguladores do clima e refrescam e purificam o ambiente, trazendo a sensação de aconchego e natureza para o espaço”, explica a designer. Vale lembrar que plantas altas e bem-posicionadas ainda podem reduzir a incidência direta dos raios solares.

Difusores

Um grande responsável pela sensação de aconchego dentro de casa é aquele aroma escolhido com carinho. No verão, ele também é indispensável. “Através de difusores de ambientes (elétricos ou em varetas), sprays, água de lençol, velas e incensos é possível deixar a casa ainda mais convidativa e agradável”, conta Giseli.

Área externa

Crie áreas para apreciar o clima. “Na varanda ou algum local com boa ventilação, aposte em uma mobília confortável própria para a área externa, resistente ao calor e frio e com proteção UV”, indica a designer de interiores do Infinity Spaces Arquitetura. Vale investir em redes, balanços e pufes. Aproveite também para cuidar do jardim, limpar a churrasqueira e deixar tudo prontinho para aquele momento de lazer!

Disposição dos móveis

Abrir janelas e portas irá permitir que o vento circule pelos cômodos. Para tanto, é preciso verificar se há móveis bloqueando a ventilação e, se necessário, reposicione-os no ambiente “Altere o layout dos espaços renovando o ambiente sem precisar gastar. Trocando os móveis de lugar já trará uma renovação nos ares”, finaliza Giseli.

