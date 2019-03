Como montar um quarto montessoriano para bebês e crianças

Decorar quartos de bebês é algo que nunca sai de moda. Sempre surgem novos modelos de decoração que conquistam os corações das mamães. Agora é a vez do estilo montessoriano, criado pela médica e educadora Maria Montessori.

O método criado por ela e aplicado na decoração é uma grande oportunidade de estimular o desenvolvimento da criança. Através dos itens corretos é feito um incentivo a desenvolver a liberdade dos pequenos e a vontade de descobrir o mundo.

Confira abaixo 4 passos para ter um quarto montessoriano, com dicas de Thayane Ramalho, diretora de criação da Biramar Baby, marca especialista em enxovais e acessórios montessorianos.



Enxoval é o ponto de partida

O primeiro passo para ter um quarto nesse estilo é o enxoval base. Ele, na maioria das vezes, é composto por 5 peças que são rolos laterais e almofadas.

Segundo Thayane Ramalho, “as mães devem ficar atentas aos itens que compõem o kit enxoval para camas montessoriana e também para as dimensões oferecidas”.

Invista em estampas

As estampas e bordados continuam em alta, mas o que mudou é a forma como são utilizadas. Nesse método, vale misturar todas as estampas possíveis, criando as composições mais criativas. O que vale é estimular a criatividade e a imaginação da criança.

Uma outra opção é apostar nas estampas geométricas, já que elas são unissex e dá para explorar diferentes formas. Para esse método, o que importa é ter cores e formas suficientes para a criança interagir.

“É possível combinar um tema floral com estilo clássico e com cores que antes não eram comuns aos quartinhos infantis, como o preto. O resultado é uma composição charmosa e cheia de personalidade.”, conta Thayane.

Os acessórios deixam tudo melhor

Para complementar o enxoval, os acessórios são perfeitos. Uma grande dica é apostar em almofadas. Escolha diversas formas e estampas de personagens para permitir que a criança interaja com a decoração.

Um dos acessórios mais queridinhos é o colchonete, que são práticos e criam um espaço para a brincadeira, leitura ou descanso. Além disso, é um objeto que pode ser levado pela casa toda ou até mesmo para um passeio.

Atente-se à qualidade dos produtos

Todos os produtos que fizerem parte do enxoval devem ser confeccionados em tecido 100% algodão para proteger a pele das crianças. Além disso, as mães devem se atentar aos acabamentos e às qualidades das peças.

“Acessórios e enxovais não devem ter linhas soltas, costuras grossas que possam machucar a criança e peças que possam se soltar ao serem manipuladas”, concluiu Thayane.

