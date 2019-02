Festa na escola: Dicas para comemorar o aniversário das crianças

Muito comuns nas décadas passadas, as festas escolares voltaram com tudo! Além da oportunidade de reunir todos os amiguinhos do aniversariante, as festas escolares se destacam por levar o clima de comemoração para a sala e aula.

Contudo, o maior trunfo da festa na escola é a economia. Com um número reduzido de convidados e sem custos com aluguel de salão, a comemoração pode ser inesquecível para os pequenos e o melhor, sem custar uma fortuna.

Algumas escolas permitem a montagem de uma mesa para o momento dos parabéns. É importante alinhar com a direção que tipo de estrutura a escola permite e todos os detalhes da montagem. Vale ressaltar que é preciso bom senso: festas na escola pedem uma mesa pequena e discreta.

Os kits individuais facilitam, e muito, a distribuição dos doces e petiscos. Cada criança recebe uma porção individual de lanche, bebida e docinhos. O que sobrar ainda pode ser levado para casa.

Ao montar o kit é preciso cuidado. Verifique com a professora se algum aluno da turma possui restrições alimentares e tente montar um cardápio que leve todos em consideração. Evite também refrigerantes e industrializados, dando preferência para lanches saudáveis, frutas e sucos naturais.

Algumas escolas possuem regras para a distribuição de lembrancinhas. Peça à professora algumas dicas do que entregar aos convidados. Além do kit de docinhos os amiguinhos podem levar para casa mimos educativos, como kits de colorir, jogos de montar e outras alternativas lúdicas.