Como limpar piso de taco de madeira?

O piso de taco de madeira é um clássico atemporal na decoração, já que traz elegância e aconchego para os ambientes. No entanto, para manter seu brilho natural e garantir a durabilidade, é essencial adotar cuidados específicos durante a limpeza e manutenção.

Por ser um material delicado, a madeira requer métodos adequados para evitar danos como riscos, manchas ou desgaste prematuro. Abaixo, confira um guia para não errar:

Passo a passo para limpar e dar brilho

Varra ou aspire o chão: primeiro, remova a poeira e a sujeira com uma vassoura de cerdas macias ou um aspirador com escova apropriada para madeira. Isso evita que as partículas de sujeira arranhem o piso.

Use um pano úmido: para a faxina mais profunda, passe um pano de microfibra levemente umedecido com água morna ou com uma solução específica para essa superfície. Evite encharcar o pano, pois o excesso de água pode danificar o verniz. “Antes de fazer a limpeza mais intensa o piso precisa ter sido varrido. Isso evita que o pano acumule sujidade e risque o piso”, explicam as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, da Dantas & Passos Arquitetura.

Escolha produtos apropriados: evite detergentes abrasivos ou limpadores multiuso que possam desgastar o acabamento. Produtos como sabão neutro diluído em água podem ser uma boa opção, mas é essencial verificar a recomendação do fabricante.

Seque bem: por fim, use um pano totalmente seco para garantir que o piso fique livre de umidade. Isso ajuda a preservar o brilho e a evitar manchas e mofo.

Cuidados importantes

Não use álcool, água sanitária, esponja de aço e líquidos a base de silicone, pois eles são corrosivos e podem comprometer a estética e a durabilidade da madeira. Além disso, coloque protetores de feltro nos pés dos móveis para evitar riscos e evite andar de sapatos de salto fino ou com sujeira nos solados, pois isso também pode causar danos.

“Na hora de movimentá-los, sempre use um pano macio embaixo”, afirmam as arquitetas. Para manter o chão em bom estado, recomenda-se aplicar cera ou uma camada de verniz apropriada periodicamente. “A casa ventilada ajuda a não deixar o piso úmido”, completam.

Disfarce os riscos

Segundo as especialistas, os riscos superficiais podem ser minimizados com marcador para madeira da cor do piso. Lembre-se de testar o tom em uma área menos visível para ter certeza antes de aplicar.

“Outra solução é o uso de castanhas do Pará, avelã ou nozes, como apresentam óleo nas sementes, podem ajudar a cobrir os danos”, contam. Já os riscos mais profundos um pouco mais complexos. Nesse caso, procure uma abordagem profissional para saber se o mais recomendado é o lixamento, verniz ou resina.

