Casa de 1.200 m² tem vista para o jardim, luz e arquitetura primorosa

O desafio que chegou às mãos dos arquitetos Fernando Forte, Lourenço Gimenes e Rodrigo Marcondes Ferraz, trio à frente do escritório FGMF, foi dos mais cativantes. Projetar e decorar uma casa de veraneio térrea que estimulasse o convívio familiar. Após 13 meses, a residência de 1.200 m², em Campinas (SP), está pronta para receber seus proprietários: um casal com duas filhas pré-adolescentes.

Apelidada de Casa Sombreiro, sua estrutura conta com pilares de concreto à vista, que sustentam coberturas e pergolados metálicos. “Essa proposta garantiu uma situação espacial interessante: a varanda flutua sem apoios e a sala fica completamente cercada por vidro e rodeada por jardins. Resumindo: uma iluminação natural e ventilação cruzada muito rica e agradável”, explica Fernando Forte.

Como o terreno terá vizinhos em três de suas faces, a solução foi criar uma planta em C, ou seja, uma residência voltada para si, e apostar na presença marcante do paisagismo, assinado por Juliana Freitas, para criar vistas encantadoras. “Pedimos como ponto de partida que o jardim à direita da entrada, que passa atrás da estante, fosse bastante carregado e tropical, como uma pequena mata que se desenvolvesse bem com o tempo”, revela Forte. “Já na porção esquerda do terreno, onde fica a piscina e o solário, solicitamos uma grande área gramada para a família curtir o espaço externo.”

Nos interiores, a decoração ganhou base neutra para brilhar a arquitetura e o paisagismo. Destaca-se a estante de freijó e chapas metálicas, também assinada pelo FGMF, que apoia-se nas paredes de vidros e parece estar em meio ao jardim.

“Já as áreas íntimas encontram-se na oposição da planta, para garantir privacidade aos moradores”, aponta o arquiteto. No entanto, a mudança não prejudica a biofilia do projeto, repare na suíte máster com banheira e vista para um dos jardins internos. Um lar convidativo e aconchegante durante o ano todo.

