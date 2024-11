Amaciante de roupas em grãos funciona? Testamos e aqui está o veredito!

Você já ouviu falar em amaciante granulado? Embora essa opção inusitada para amaciar e perfumar as roupas seja bastante comum em outros países, o item só começou a se popularizar no Brasil este ano, com diversas opções de fragrâncias tanto para máquinas de lavar convencionais quanto para as lava e seca.

E, obviamente, não poderíamos deixar essa novidade passar! Aqui, testamos e te contamos todos os prós e contras de usar o amaciante granulado para saber se realmente vale a pena investir no produto para deixar suas roupas ainda mais macias e cheirosas. Confira o veredito:

Amaciante granulado funciona mesmo?

1 – É eficiente, porém, não substitui o amaciante

De início, pode parecer que o amaciante granulado não irá funcionar tão bem quanto a opção líquida durante as primeiras lavagens. No entanto, suas micro partículas de perfume são eficientes contra os maus odores de roupas mal lavadas ou até mesmo aquelas que passaram um longo período guardadas.

É importante ressaltar que ele não substitui o amaciante líquido convencional no quesito maciez.

A sensação que fica é que o produto não garante uma completa flexibilidade das fibras, como estamos acostumados com os amaciantes líquidos.

Se esse for um ponto indispensável para você, talvez seja uma boa ideia combinar os dois tipos de amaciante, em doses reduzidas, garantindo o melhor dos dois mundos, tanto o perfume duradouro quanto a maciez.

2 – Perfume é intenso e deve ser dosado

Nessa opção granulada de amaciante, o foco é, de fato, o perfume intenso. E isso pode ser tanto positivo quanto negativo para algumas pessoas.

Para um ciclo completo de uma máquina lava e seca de 11 kg cheia, uma porção de 10 gramas foi o suficiente para manter a fragrância nas roupas mesmo depois de secas e guardadas.

Porém, ao aumentar a dose, o cheiro pode ficar tão intenso ao ponto de precisarmos dispensar o uso de outros perfumes ou cremes corporais. Em alguns testes, foi possível notar, inclusive, uma certa alergia devido à forte fragrância.

Portanto, ao experimentar o produto de limpeza, certifique-se de que ele está dosado na medida certa para não haver exagero do aroma.

3- Não deixa resíduos e salva a manutenção do eletrodoméstico

Um dos maiores pontos positivos desse novo método de amaciar as roupas é a praticidade que ele oferece para a manutenção da máquina de lavar.

Se você já usou amaciante líquido, sabe como é chato ter que limpar o dispenser regularmente para evitar acúmulos e manter o bom funcionamento do eletrodoméstico, certo? Pois com o amaciante granulado, esse problema praticamente desaparece!

De acordo com alguns fabricantes, nas máquinas convencionais, os grânulos podem ser diluídos em um pouco de água ou amaciante líquido antes de serem adicionados. Nesse caso, ainda pode haver algum resíduo, mas é bem menor que o habitual.

Já para quem tem máquinas de abertura frontal, o uso direto no tambor junto com as roupas é simplesmente mágico e não permite nenhum tipo de resíduo acumulado. Seu dispenser agradece!

4- Perfume prolongado mesmo durante a secagem

Sejamos sinceros: encontrar um amaciante que mantenha a fragrância suave e duradoura nas roupas, mesmo depois de secas e guardadas, é quase uma missão impossível. Mas o amaciante granulado promete mudar esse jogo.

Durante os testes, a impressão foi clara: o perfume se intensifica conforme as peças secam, especialmente quando deixadas ao ar livre.

Ao lavar camisetas de algodão com os grânulos, foi perceptível que as peças secas ao natural mantiveram um aroma muito mais marcante do que aquelas secas em uma máquina.

Apesar disso, o produto ainda se destaca pela durabilidade da fragrância – mesmo que a experiência possa variar dependendo do método de secagem.

Para quem tem espaço para estender as roupas, o amaciante granulado é um verdadeiro aliado no quesito perfume prolongado. Mas, se você depende exclusivamente de uma secadora, a fragrância pode não ter o mesmo impacto.

Veredito final: vale a pena ou não?

Sim, o produto vale a pena se o cheiro das roupas for essencial para você durante a lavagem e conservação.

Embora não seja dos mais baratos, com preços entre R$25 e R$30, ele realmente compensa quando usado corretamente, especialmente em peças como vestidos, roupas de cama, toalhas e cortinas, onde o perfume faz toda a diferença.

No entanto, para itens mais delicados como roupas íntimas ou de bebê, o uso não é recomendado.

No geral, o amaciante granulado é prático, eficiente e cumpre o que promete. Vale a pena testar e ver como ele se encaixa na sua rotina de limpeza.

