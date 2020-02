7 curiosidades sobre a vida dos gêmeos e o sucesso de ‘Irmãos à Obra’

Que os gêmeos canadenses são um sucesso, todo mundo sabe! Mas muito além dos números grandiosos de audiência e seguidores, os irmãos Drew e Jonathan Scott são exemplo de empreendedorismo e atuação no mercado de lifestyle.

Conheça algumas curiosidades dessa dupla:

1. O programa de maior audiência até hoje foi o do casamento do Drew e da Linda. Segundo dados do IBOPE, nesse dia, quase meio milhão de pessoas sintonizaram durante a transmissão.

Quer ver também? Tem no Youtube:

2. Nos últimos 5 anos, mais de 15 milhões de pessoas assistiram ‘Irmãos à Obra’ no Discovery Home & Health. Os programas são exibidos em mais de 160 países.

3. Entre os 10 programas de maior audiência do canal, atualmente no horário nobre, três são da franquia dos Irmãos: ‘Irmãos à Obra’, ‘O Duelo, Irmãos à Obra’ e ‘Irmãos à Obra: Compra e Venda’.

4. Os gêmeos têm um terceiro irmão, mais velho, e talvez você já o tenha visto… É o J.D., que trabalha na produção do programa e aparece nas cenas de bastidores. Bem engraçadinho e um gato! A conta do Instagram dele já tem mais de 145 mil seguidores. Recentemente ele foi assunto nas redes sociais por conta de um problema de saúde sem diagnóstico preciso.

5. Empreendedores, Drew e Jonathan têm uma linha de móveis residenciais, a Scott Living; uma plataforma digital de design e reforma, a Casaza; e a Scott Brothers Global, uma empresa de estilo de vida e entretenimento que engloba a produtora Scott Brothers Entertainment.

6. Os irmãos lançaram três livros – Dream Home; It Takes Two: Our Story; e Builder Brothers: Big Plans – que são best-sellers na lista do The New York Times.

7. Bem atuantes nas redes sociais, a dupla tem mais de 10 milhões de seguidores em suas plataformas digitais.

Esses gêmeos arrasam muito dentro e fora dos canteiros de obra!