3 cozinhas coloridas para se inspirar na hora de decorar

Foi-se o tempo em que a cozinha era revestida apenas de tons claros. Arquitetos e designers de interiores agora investem em um colorido estratégico, que aparece no piso ou na bancada ou nos armários.

Apê ou ateliê?

As arquitetas Joana Corbett e Kirsten Larson, da Manacá Arquitetura, aproveitaram o talento da moradora, que é artista plástica, para colorir o piso da cozinha deste apartamento, em São Paulo. Uma das colagens da cliente deu origem à estampa dos ladrilhos hidráulicos, que mistura azul e vermelho – esta última cor também aparece em outros itens da decoração, como a luminária e a porta ao fundo.

Para não tirar o protagonismo do piso, os armários e a bancada ganharam cores neutras. “Como o ladrilho já chama bastante a atenção, preferimos manter o restante do ambiente claro, pois dá sensação de amplitude e traz luminosidade”, conta Kirsten. A marcenaria recebeu puxadores dourados, mesmo tom das torneiras da cozinha e da área de serviço.

Quase tudo azul

Neste projeto, como o apartamento é alugado, a arquiteta Ana Yoshida precisou conciliar os desejos do morador com os do proprietário. Por sorte, ambos concordaram que a cozinha deveria ter mais espaço para receber as pessoas, tornando-se uma área de estar do apê, localizado em São Paulo.

Os armários de MDF foram feitos sob medida para aproveitar cada canto. Já a cor azul foi um pedido do morador, que buscava uma atmosfera jovem e um tom que nunca saísse de moda. Para equilibrar o colorido dos móveis, Ana sugeriu então alguns detalhes que deixassem o ambiente mais clássico. “Os azulejos brancos e os puxadores de bolinha deram o ar vintage”, explica ela.

Mosaico na medida

Os moradores deste apartamento, em São Paulo, queriam uma cozinha que não fosse só prática, mas alegre e iluminada. A arquiteta Patrícia Martinez sugeriu um painel de azulejos da Lurca, com cores e estampas escolhidas a dedo – e sem se prender a nenhuma regra na combinação de tons. A paginação das peças ficou a cargo dela, que brincou com o contraste de azul com laranja e de verde com rosa.

“O painel trouxe descontração para a decoração industrial que está no restante do apartamento. Além disso, é um material que exige pouca manutenção e é muito fácil de limpar”, afirma Patrícia. Seguindo a tendência de ambientes integrados, a arquiteta uniu a cozinha à sala de estar, tirando-a da condição de área de serviço e transformando-a em vitrine da casa.

