10 soluções do Pinterest para apartamentos pequenos

Todas as pessoas que moram em um apartamento pequeno sabem como é desafiador. Não é nada fácil organizar todos os seus itens e fazer tudo caber de forma confortável e prática.

Mas existem alguns métodos de organização e alguns objetos que fazem toda a diferença no ambiente. Eles são capazes de ampliar os espaços e deixar o lugar mais arejado e confortável.

A equipe de CLAUDIA reuniu algumas soluções e ideias do Pinterest que vão fazer toda a diferença em um espaço pequeno. Confira:

Espelhos

É possível ampliar o lugar com um objeto de decoração muito comum, o espelho. Ele passa a impressão de um espaço maior e maximiza a luz natural presente.

Prateleiras abertas

Além de ser mais bonita visualmente, este tipo de prateleira ocupa menos espaço e é muito prática. Com ela você consegue ter mais movimento em seu ambiente e não vai precisar se preocupar com as coisas espalhadas por diversos cantos do apartamento.

Hall/corredor

Em apartamentos pequenos você deve sempre buscar uma utilidade para os ambientes. Então, se tiver um corredor ou um hall que esteja vazio, decore-o da maneira que preferir e leve vida ao lugar.

Verticalize os armazenamentos

Tente colocar tudo o que você precisa guardar na parede, como por exemplo em uma adega vertical. Assim, você vai otimizar o espaço e conseguir uma área livre muito maior.

Armário aberto

Você já parou para pensar em quanto espaço você perde abrindo portas de armários? Por isso, para economizar no tamanho ocupado pelo móvel, opte pelo estilo sem portas. Apesar de ser mais estiloso, você deverá ter o dobro de cuidado e sempre manter suas roupas bem organizadas.

Varanda

Nunca subestime o espaço da sua varanda. Ela te oferece mais opções de armazenamento e é perfeita para criar um ambiente de relaxamento.

Criados-mudos suspensos

Você pode estranhar no começo, mas isto vai te ajudar a otimizar ainda mais o espaço. Mas lembre-se de não colocar muito peso no móvel.

Móveis multiuso/integrados

Além de economizar na metragem, estes tipos de móveis são ótimos para apartamentos pequenos já que possuem funções diferentes.

Jardim vertical

Você não precisa abrir mão de ter um jardim só porque tem um apartamento pequeno. A dica é fazer um jardim vertical e colocar pequenas flores em cantinhos do espaço.

Use a cor ao seu favor

Lembre-se de que os tons mais escuros criam uma profundidade que vai ampliar seu apartamento.

